13 detinguts a Figueres, 4 a la Jonquera i 5 a Barcelona per traficar persones, drogues i falsificar monedes

La Policia Nacional, en col·laboració amb Europol i policia nacional francesa, ha desarticulat una organització criminal establerta a Girona dedicada al tràfic de persones, de drogues i a la falsificació de moneda. L'entramat hauria participat en el tràfic de més de 500 migrants que haurien arribat a Espanya en pastera i tenien França com a destí principal. També se'ls atribueixen 60 operacions de compravenda de droga. L'organització tenia connexions amb altres xarxes de crim organitzat, com la Camorra napolitana. La policia ha detingut 13 persones a Figueres, quatre a La Jonquera i cinc a Barcelona.

La investigació va començar després d'una operació anterior en què es va desmantellar una organització dedicada al tràfic il·legal de migrants siris. Les indagacions dels agents van permetre esbrinar l'existència d'un altre entramat, establert a Girona, que col·laborava amb la xarxa desarticulada i que estava integrada per ciutadans de nacionalitat marroquí especialitzats en el tràfic il·legal de migrants algerians i marroquins, en el tràfic de drogues i la falsificació de moneda.

L'organització, en coordinació amb altres xarxes de tràfic de persones establertes al Marroc i Algèria, recollia a migrants acabats d'arribar en pastera a les costes espanyoles i els traslladaven per carretera fins a diversos pisos de seguretat ubicats a la província de Girona. Allà romanien amagats, amuntegats i en condicions d'insalubritat, el temps necessari per organitzar un trasllat a França, principalment a Perpinyà. Per fer-ho, tenien una important flota de vehicles, alguns amb matrícules franceses per passar desapercebuts, que incloïa cotxes llançadora per detectar i sortejar la presència policial.

S'aprofitaven de la situació de necessitat i vulnerabilitat

L'entramat criminal s'aprofitava de la situació de necessitat i vulnerabilitat dels migrants. Aquests pagaven 4.000 euros per ser recollits a la costa, 1.000 pel trasllats als pisos, 250 euros setmanals per romandre en aquests pisos i 500 euros més pel trasllat a França. Si volien arribar a Itàlia, el cost del trajecte pujava a 1.500 euros.

En paral·lel a aquesta activitat, la xarxa es dedicava també al tràfic de droga, principalment cocaïna i cànnabis, mitjançant la venda i distribució a tercers a la província de Girona i el seu tràfic a França, a través de vehicles preparats per ocultar les substàncies.

Els investigadors han detectat també que feien servir moneda falsa, en concret bitllets de 100 euros de molt bona qualitat vinculats a la Camorra napolitana.

La investigació va finalitzar amb una macro operació policial amb més de 120 agents, durant la qual es van escorcollar cinc domicilis a Figueres i La Jonquera. Es van interceptar 115.085 euros en metàl·lic, 2.200 euros en bitllets falsos, 1.797 grams de cocaïna, 553 grams d'haixix, 287 grams de marihuana, una escopeta d'aire comprimit, dos armes blanques, utensilis per al tall, envasat i distribució de la droga; i diversa documentació rellevant per a la investigació.