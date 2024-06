Tuloma, solucions en vidres i en tancaments d’alumini i PVC

Amb 50 anys d’experiència treballant amb el vidre, Tuloma es posiciona com un referent important en el sector de la construcció. Seguint la trajectòria dels fundadors de l’empresa i graint-los sempre la feina feta i la seva dedicació, la segona generació ha volgut créixer dins del seu sector.

A més de treballar el vidre elaborant mampares a mida, baranes d’escala interiors i exteriors, miralls, tancaments d’oficines, vidres per interior de piscines i diferents feines més dins aquest àmbit.

Cristalleries Tuloma ha ampliat els seus servies en el sector, presentant al mercat la seva nova línia de tancaments d’alumini i pvc. Una gamma innovadora i de gran qualitat a un preu competitiu en el mercat.

«Aquesta nova sèrie de productes ens permet estar a l’altura del que els consumidors ens demanen. A tot això se li ha de sumar que disposem d’un equip de professionals que està al servei del client per acompanyar-lo i assessorar-lo en els seus projectes», expliquen els responsables de Cristalleries Tuloma.

Treballen amb el propòsit de donar un servei professional i de qualitat als clients, «perquè en un món on tot es ven nosaltres creiem que no tot es pot vendre. Donem prioritat a la seguretat dels nostres clients

per sobre de tot». Per aquest motiu us conviden a visitar les seves instal·lacions, del Passeig del Cementiri, 13 de Figueres; o trucar-los, al 972 505 266, quan tingueu un projecte per demanar informació i assessorament sense cap mena de compromís. També podeu visitar la seva web www.cristalleriestuloma.cat