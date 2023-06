El Corpus és una festa molt arrelada a Borrassà. Des de fa dècades que, aquest dia, es decoren els carrers amb catifes florals. Per donar-li un impuls s’ha constituït una comissió de festes, integrada per veïns del poble, que han decidit unificar les creacions sota una mateixa temàtica que anirà canviant cada any. En aquesta ocasió, s’ha apostat pels pintors i així, aquest diumenge, vuit carrers i racons del nucli -molts més que en edicions passades- evocaran l’estil i l’obra de Vincent van Gogh (Els Gira-sols), Vassili Kandinski, Joan Miró, Pablo Picasso, Henri Matisse i Gustav Klimt (El petó). També hi ha col·lectius que s’encarreguen d’espais concrets: la comissió de + 60 decorarà la plaça Major emulant l’obra de Piet Mondrian i els joves del Cau ho fan davant l’església evocant a l’artista japonesa Yayoi Kusama. Finalment, els alumnes de l’escola municipal dedicaran l’espai de Cal Governador al pintor Salvador Dalí.

Roser Giró Burgas, impulsora de la comissió, explica que hi ha carrers que exhibiran les tradicionals catifes de flors i decoració manual mentre que altres espais només es decoraran. Tots, però, disposaran d’un plafó informatiu per aproximar al visitant a la figura del pintor escollit i la peça en la qual s’han inspirat. «La idea de crear la comissió era que els veïns de les urbanitzacions o les afores també vinguessin a ajudar», comenta Giró. I això s’ha aconseguit i quasi tot el poble porta, des de fa de tres a sis mesos, bolcant-se en la tasca d’imaginar, dissenyar i crear l’ornamentació. En el cas de la comissió de + 60 han utilitzat roba reciclada mentre que les catifes de flors es fan el mateix dia amb ginesta, roses, gespa i amb serradures tenyides. L’opció de la flor natural dependrà de la disponibilitat que hi hagi aquell dia. Perquè les creacions amb flor es faran el mateix diumenge, a partir de les sis del matí. «Ens estimem molt el Corpus i aquest dia tothom és al carrer, és un acte que fa poble i li dona visibilitat». Com a detall, després de la missa sortirà el capellà amb la custòdia sota tàlem, portada en exclusiva per homes, i acompanyat per la cobla Vila de la Jonquera. A més, per complementar, dissabte i diumenge, el Futbol Club Borrassà organitzarà la primera Fira de la Brasa a Cal Governador. «Pots acabar el recorregut amb parades i degustant carn a la brasa», conclou Giró.