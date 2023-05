Meritxell Noguer és una de les noves veus dins del món del piano clàssic actual. La seva musicalitat i la seva capacitat per treure un so únic al piano, així com les seves intenses i emotives interpretacions, li han permès establir una estreta connexió amb el públic.

Aquest dissabte, a les 8 del vespre, dins el programa avançat del festival Portalblau, actua a l’Alfolí de la Sal, a l’Escala, presentant el seu primer treball, Resonance. Es tracta d’una selecció d’obres que l’han acompanyada durant els primers anys: la sonata núm. 8 Patètica de Beethoven, les Escenes d’infants de Schumann i, finalment, la Sonatine de Ravel.