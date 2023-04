El cap de setmana vestirà el Port de la Selva amb la temàtica de l’espàrrec. Aquest dissabte 15 i diumenge 16 d’abril se celebra la Fira de l’Espàrrec al municipi selvatà, que recupera la tradició després de tres anys d’aturada. L’edició passada no es va poder celebrar a causa de la mala previsió del temps, just quan els veïns esperaven recuperar la fira amb què donaven la benvinguda a la primavera després de dos anys d’impediments per la pandèmia.

Els organitzadors han decidit començar la fira dissabte a la tarda, a l’Espai Port, amb la presentació de la darrera obra de l’historiador Arnald Plujà: 200 masos i veïnats del cap de Creus. Plujà ha treballat durant trenta anys en la localització i l’estudi de 408 masos i veïnats del cap de Creus que condensa, ara, en aquest llibre. «Plujà és una persona molt coneguda al Port de la Selva i vam pensar que la Fira d’aquest cap de setmana era una molt bona ocasió per rebre’l», diu Lídia Ferrer, regidora de Cultura. Un cop finalitzat l’acte, el protagonisme se l’endurà la Ruta de Tapes que, tot i haver-se estrenat el 2019, aquest serà el segon any que els veïns podran gaudir d’aquesta iniciativa. L’ingredient central de les tapes serà el protagonista de la fira, l’espàrrec, i es podrà fer un itinerari per quasi tots els locals de restauració del municipi.

Diumenge, la fira tornarà al seu emplaçament original, al carrer Mar i al passeig del Mil·lenari, on s’ubicaran durant tota la jornada el gran assortiment de tastets elaborats amb espàrrecs i les parades de comerç i artesania, que són els principals atractius del cap de setmana, sens dubte. «El Port de la Selva és un poble petit i no tenim gaire comerç i, per això, obrim la fira a artesans d’altres municipis que també volen acudir-hi», explica Ferrer, una idea que farà enriquir la fira de diumenge. L’Ajuntament ha plantejat un ampli catàleg d’actes i activitats, també, per tal de completar el dia. Entre elles, Ferrer destaca la novetat de la «tirolina gegant» que passa per sobre del mar, amb la punta del moll com a punt de sortida i acabant en una petita platja propera. «És l’entreteniment més destacable, tant per a nens com per a adults, només cal atrevir-se i tenir-ne ganes», aclareix la regidora de Cultura. També destaca la presentació de l’APPA, l’Agrupació de Petits Productors i Artesans de l’Empordà, que «van sorgir arran de la pandèmia i busquen promoure el producte de proximitat», diu Ferrer.

Es podrà assistir, a més, a una passejada pel Port de la Selva i un taller de plantes silvestres comestibles, que requereix inscripció prèvia. Mentrestant, els carrers del poble estaran ambientats amb una cercavila de música tradicional i el concert d’Alverd Oliva. La jornada acabarà amb les havaneres i el cremat del Cap de Creus a la platja d’Aquí de Sota.