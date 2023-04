La Fundació de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha anunciat aquest divendres que l’obra ‘El petit príncep’ de La Perla 29 rebrà el Premi Max Aplaudiment del Públic en el marc dels XXVI Premis Max de les Arts Escèniques. Es tracta del tercer dels premis especials que es lliuren en aquesta edició dels Max i és únic en la història del certamen. El guardó reconeix la “qualitat de l'espectacle que més temps ha estat en cartellera gràcies al suport del públic, sustentat en l'assistència massiva d'espectadors en les darreres cinc temporades”. “L'espectacle combina música, cançons d'estils diversos, intèrprets, so 360° i una escenografia visual espectacular”, han explicat des dels premis.

A càrrec del compositor Manu Guix i el director teatral Àngel Llàcer, es tracta d’una història coneguda per molta gent que es repeteix cada Nadal a Barcelona des de fa gairebé una dècada per clamor popular. “Transporta l'espectador des del desert fins a la gespa, passant per l'asteroide B 612, el planeta del rei o el món del geògraf”, han destacat.