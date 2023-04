Ja fa setmanes que el món editorial i els responsables de biblioteques i llibreries treuen fum ultimant tot allò que té a veure amb Sant Jordi, la gran festa de les lletres. Prèvia aquesta data assenyalada i d’una i mil presentacions de novetats, a Lladó han volgut avançar-se organitzant una jornada literària on s’ha convidat deu escriptors i escriptores empordanesos, vuit dels quals es presentaran, entre ells, els seus darrers llibres. «Serà un diàleg creuat entre autors», comenten dos dels impulsors de la proposta, integrants del grup de pensament del Teatre Sindicat, l’historiador Albert Testart, que resulta ser un dels autors convidats, i la galerista Lola Ventós. La jornada, batejada com Lladó Lletres Llibres, es fa aquest dissabte, a partir de les 11 del matí, a la sala Sant Joan.

L’hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa, que enguany també arriba a les portes de Sant Jordi amb el llibre Un català a Grècia, serà l’encarregat d’encetar amb un pregó aquest acte on les lletres seran les protagonistes i que, així desitgen els organitzadors, hagi arribat per quedar-se, ja que ja tenen llista d’espera. A Lladó, confirmen, hi ha un moviment lector molt potent amb un club de lectura, conduït per Isabel Valera, amb una vintena de participants que es troben un cop al mes per analitzar el títol escollit i que se’ls serveix des de la biblioteca de Figueres. Les trobades, asseguren, són altament enriquidores i aporten nous i alternatius punts de vista a la lectura personal. A més, un cop al mes, el Teatre Sindicat organitza presentacions.

Aquesta primera jornada literària s’ha plantejat com un diàleg creuat entre escriptors, alguns dels quals viuen o tenen vincles amb el poble, que es presentaran, per parelles, l’un el llibre de l’altre. Aquests duets, que s’han creat intentant fusionar temàtiques, els integren Montserrat Cufí i Montserrat Segura amb els llibres Bàrbara i Jo, Júlia; Joan Armangué i David Garcia Algilaga amb els volums Ales negres i xampinyons i La joventut de la revolució Josep Pallach; Manel Aisa i Rosa M. Moret amb La Modesta i Francesc Layret: Entre l’Ateneu Enciclopèdic i el seu republicanisme i, per tancar, Sebastià Roig i Albert Testart amb Història del tèxtil a l’Alt Empordà i El crim del carrer Estricadors. També s’ha convidat a les periodistes Anna Teixidor i Anna Punsí que exposaran, cadascuna d’elles per separat, els seus llibres Sense por a morir. Els silencis del 17A i La noia de Portbou.

D’altra banda, el club de lectura també impulsa, al llarg de tot el dia en el porxo de la sala, si el temps ho permet, un intercanvi de volums «amb l’objectiu de fomentar la lectura». També es busca, diuen, «fer poble». D’entrada, aquesta era una iniciativa que es volia fer extensiva entre els integrants del club, però, finalment, van decidir obrir-la a tot el poble. La jornada inclourà, a més, un vermut literari al migdia. La jornada la tancarà l’alcalde, Quim Tremoleda.