Aquest matí el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han presidit la trobada de la Comissió Institucional de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona per presentar les actuacions que es portaran a terme durant el 2023 i fer balanç de les accions programades el 2022.

A la reunió, que ha tingut lloc al Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), hi han participat també el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Sònia Hernández; l’alcalde de Torroella de Montgrí i titular del Museu de la Mediterrània, Jordi Colomí; el degà-president del Capítol de la Catedral de Girona, Mn. Jaume Julià, i els alcaldes i titulars dels equipaments museístics de les comarques de Girona que formen part de la Xarxa, entre les quals hi ha el Museu del Joguet de Catalunya. Després d’avaluar les actuacions dutes a terme durant el 2022, s’han aprovat les línies de treball i les actuacions previstes per aquest any.

La majoria de les accions previstes per al 2023 tenen per objectiu contribuir al manteniment i la millora de la gestió dels actius patrimonials que són responsabilitat dels museus de la Xarxa. Entre d’altres, cal reforçar algunes tasques específiques, optimitzar recursos i fomentar la innovació i la divulgació de la recerca i el coneixement generat als equipaments per traslladar-los a la ciutadania. És per això que es desenvoluparà una campanya de suport a la documentació per a la totalitat de museus de la Xarxa, alhora que es farà especial incidència en els recursos mancomunats.

Una segona línia de treball vol impulsar la capacitat dels museus per traslladar a la societat el conjunt de serveis, activitats i experiències que ofereixen. Es farà mitjançant el suport a la gestió i incorporant la corresponsabilitat i l’accessibilitat per aconseguir una participació activa de la comunitat per a la qual es treballa. Alhora també s’incrementarà l’eficàcia dels equips professionals dels museus amb la capacitació de les estructures i facilitant l’accés a les noves competències professionals adaptades a les necessitats actuals.

El pressupost total de la Xarxa per aquest any és de 970.000 €. En la línia de cooperació, el Departament de Cultura ha incrementat la seva aportació en 30.000 € per arribar a un total de 210.000 €, mentre que en la línia de foment de la xarxa, el Departament de Cultura i la Diputació de Girona aportaran un total de 760.000 €, 460.000 € i 300.000 € respectivament.

Pel que fa al balanç de les accions dutes a terme el 2022, es valora positivament el fet de treballar de forma mancomunada per millorar l’acció cultural global dels museus. Es destaca especialment l’avenç qualitatiu desenvolupat tant en l’àmbit de la documentació de les col·leccions com en el de l’accessibilitat dels equipaments de la Xarxa.