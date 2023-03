Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, se celebrarà enguany entre el 31 de març i el 5 de setembre i inclourà una vintena de propostes que tindran lloc a diferents espais de l'Escala. Organitzat per l'ajuntament, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions, el festival arriba a la 16a edició amb un clar compromís cultural, social i mediambiental. Els Amics de les Arts, Judit Neddermann, Pau Vallvé, Blaumut i Joan Dausà encapçalen l'edició del festival "més jove i compromesa". La programació inclou propostes "de totes les disciplines artístiques" i també proposa actuacions de Roger Padrós, Meritxell Noguer, La Helen, Anna Ferrer o la GioSymphonia amb Mariola Membrives.

En l'edició 2023, el festival presenta una programació on dona cabuda a totes les disciplines artístiques, des de la música fins al teatre, la dansa, la literatura, la poesia, el pensament i la fotografia. En total seran una vintena de propostes que ompliran l'Escala i Empúries de cultura, des de març fins a setembre.

El festival arranca el 31 de març amb el concert de Roger Padrós a l'Alfolí de la Sal i el següent concert al mateix espai, serà el de Meritxell Noguer el dia 6 de maig.

El juliol serà un mes de propostes ben diverses: una conferència sobre Els sons de la Mediterrània entre el poeta Carles Duarte i el catedràtic Gianni Ginesi (14 de juliol); el concert de La Helen (15 de juliol); la conferència sobre Victòria de los Ángeles, en l'any del seu centenari (21 de juliol); el teatre de la companyia Xirriquiteula Teatre amb el seu espectacle Girafes (22 de juliol); una conversa literària de la mà de Miriam Cano i Mazen Maarouf (22 de juliol); la poesia de l'espectacle l'Infanticida interpretat per Blanca Llum Vidal i Maria Callís (28 de juliol); el concert de l'Anna Ferrer i un espectacle de teatre i música a càrrec de l'actor Dafnis Balduz i la cantant Anna Borrego (29de juliol).

Durant el mes d'agost, el festival Portalblau 2023 inclou en la seva programació grans noms del panorama actual català com els programats a l'escenari de la Mar d'en Manassa: Pau Vallvé (4 d'agost), Blaumut (5 d'agost),Judit Neddermann (6 d'agost) i GioSymphonia amb Mariola Membrives (7 d'agost) i els programats al Fòrum Romà d'Empúries: Joan Dausà (11 d'agost) i Els Amics de les Arts (12 d'agost). El dia 10 d'agost, l'actor, ballarí i performer Àngel Duran, actuarà a la Muralla Grega d'Empúries.

Espais privilegiats

Portalblau va néixer l'estiu de 2008 al municipi de L'Escala com a espai de trobada i d'intercanvi cultural a la Mediterrània, coincidint amb la commemoració del centenari de les excavacions oficials a Empúries. Des de llavors, el festival ha ofert a la ciutadania un ampli ventall de propostes culturals que mantenen un eix conceptual comú: la promoció dels valors de la cultura Mediterrània. El festival compta amb escenaris únics com la Mar d'en Manassa, l'Alfolí de la Sal, la Riba, el Jardí Clos del Pastor, el Fòrum de la ciutat romana o el jardí de la muralla de la ciutat grega (MAC-Empúries).

Portalblau manté el compromís amb la cultura, la societat i el medi ambient i treballa activament des de 2020 per integrar l'Agenda 2030 i apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb accions concretes. Entre aquestes hi ha mesures per minimitzar l'impacte ambiental del festival reduint els plàstics i els materials contaminants, el foment a la igualtat i la diversitat de gènere posant el focus en la paritat o la borsa de treball per a joves per promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible garantint el treball digne.

A més, el festival destina part de la recaptació a entitats socials. Enguany donarà suport a la campanya de reforma de les instal·lacions pediàtriques de l'hospital de Figueres, facilitant que pacients i familiars se sentin "com a casa" i tinguin una estada més confortable i càlida.

En aquesta edició i després de la bona acollida l'any 2022, el festival Portalblau amb el suport de l'àrea de Joventut de l'ajuntament, organitza la II edició de les Jornades Formació. Una activitat dirigida a tots aquells joves de 16 a 25 anys que vulguin aprendre com s'organitza un festival.

A aquesta iniciativa s'hi suma un nou projecte adreçat al talent jove emergent del país. El I Concurs de Bandes Emergents, on els tres finalistes podran actuar a l'escenari de la Riba dins de la programació del festival. Ambdues activitats estaran recollides en la Jornada Jove programada el dia 17 de juny.

Portalblau, en paral·lel, reivindica la cultura a l'abast de tothom, la creació de nous públics, la recerca de talents, el compromís amb artistes emergents i de Km0. Per aconseguir-ho, el festival incorpora cinc accions en xarxa amb altres festivals i entitats del territori. En aquesta edició, amb l'organització del concurs de bandes emergents en col·laboració amb la Fundació Casa de la Música de les comarques gironines, la conferència de la mà de la Fundació Victòria de los Ángeles, l'activitat amb Míriam Cano organitzada amb el festival Mot, la producció amb el festival Sismògraf de l'actuació d'Angel Duran i el concurs de fotografia organitzat amb la Fundació Alive i Club Nàutic l'Escala.