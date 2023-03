La Fira de Sant Llorenç de la Muga reivindicarà l’ofici de carboner

A finals del mes de gener, els responsables del Futbol Club Sant Llorenç i un important grup de voluntaris, «sense la seva ajuda, la fira seria impossible», van encendre la carbonera de Sant Llorenç de la Muga. Una pila de 30.000 quilos de llenya, «cent per cent d’alzina dels nostres boscos», que es va vetllar, dia i nit, durant dues setmanes per preparar el carbó que es vendrà, aquest diumenge, a la Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga. «La fira i totes les activitats estant emmarcades dins la recuperació d’un ofici oblidat: el del carboner, que tant estava arrelat al nostre poble fins fa no pas fa massa anys, i que en volem recordar la seva importància i la seva duresa», explica Ivan Arché, president del Futbol Club Sant Llorenç, que organitza la fira conjuntament amb l’Ajuntament i de «molts voluntaris de Sant Llorenç i dels pobles veïns»

Tradicionalment, la fira de Sant Llorenç de la Muga havia estat de la mongeta i del carbó, però ara s’ha centrat en el carbó i, sobretot, la figura dels antics carboners. El diumenge 5 de març, el carbó que s’ha fet aquestes últimes setmanes es vendrà tant a la mateixa carbonera com en una parada que els organitzadors tindran a la plaça del poble al costat d’una trentena de parades més d’artesans. «Es vendran en sacs de 4 o de 20 quilos i, a banda de la carbonera on es faran visites guiades, també tindrem una carbonera més petita a la plaça per explicar una mica com era aquest ofici tan dur», detalla Arché. A la fira, també es podrà comprar el Conte del Carboner, editat l’any passat per «difondre l’ofici de carboner entre els més petits».

Entre les activitats complementàries de la fira que, després de dos anys d’aturada per la pandèmia, arriba a la seva vint-i-tresena edició, hi ha les parades d’artesans, venda de tastets de mongetes amb botifarra «cuits amb el carbó de la carbonera», intercanvi de plaques de cava (de 10 a 14 h), concentració de Seat 600 i de Harley-Davidson (de 10 a 13 h) i una visita guiada al recinte emmurallat de la població (començarà a les onze del matí des de la carbonera). A partir de les quatre de la tarda hi ha els concursos «Apunta a la mongeta» i «Menja-te-la ràpid» i el campionat de futbolí.