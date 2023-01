La Generalitat ha avalat la candidatura de la Festa de la Sal de l'Escala al Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco. El Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català ha informat favorablement, per unanimitat, la proposta, que ara passa a mans del Ministeri de Cultura de l'estat espanyol, que és qui formalment ha de trametre la petició a la Unesco. "Aquest és un pas més endavant, després que l'Ajuntament de l'Escala iniciés el 2019 els tràmits pel reconeixement de la Festa de la Sal com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i esperem que acabi aconseguint-se", remarca el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart, en un comunicat.

En la mateixa línia, la directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, Lurdes Boix, remarca que estan "molt contents" per aquest avenç perquè reconeix que compleixen totes les condicions per aconseguir-ho.

Segons informa l'ajuntament, l'informe redactat des del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català reconeix que la Festa de la Sal està en condicions de satisfer els cincs requisits de la Convenció del 2003.

La Festa de la Sal s'articula a partir de diferents elements que la fan única. Una són els antics oficis mariners que es recreen i dels quals es deriven tallers, per exemple, de restauració de barques, i on els més grans ensenyen els més joves per aconseguir que el llegat perduri. Una altra són les danses tradicionals com el Ball del Drac, la Farandola i el Ball de Nyacres, sense obviar les cançons tradicionals que s'han recuperat i que transmet el Cor Indika ni la cuina feta pels mateixos pescadors de l'Escala.

La Festa de la Sal va néixer el 1997 per commemorar el III centenari de la construcció de l'Alfolí de la Sal, antic magatzem on arribava la sal per mar, procedent de les salines d'Eivissa o Torrevella i es distribuïa als pobles de l'interior. És una festa de participació popular que rememora i homenatja els orígens pescadors i saladors de l'Escala, recreant com era la vida quotidiana fa més de cent anys. Inclou una mostra d'oficis mariners, escenes de la vida quotidiana de l'època, balls i cançons tradicionals i la cuina marinera.

Des de l'any 2015 ha estat inclosa oficialment al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.