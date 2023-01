Mor el dibuixant Toni Batllori, l'autor de la tira diària de 'La Vanguardia'. Ho ha publicat el mateix diari, on hi publicava la seva tira diària de Política des del 1994. Batllori, nascut a Barcelona el 1951, va començar a col·laborar amb 'La Vanguardia' el 1991 a la secció d'Esports. Tres anys després va passar a la analitzar la política amb la tira còmica 'Ninots', de la qual aquest dissabte se n'ha publicat l'última, que va entregar anit, sobre la despesa en defensa i armes.

Batllori, que ha mort amb 71 anys, era fill del també dibuixant Antoni Batllori i Jofré. Va començar a publicar en revistes com 'En Patufet' a finals del 1960. Després, va dibuixar també pel setmanari satíric 'El Papus'. A més de 'La Vanguardia', va publicar als 'Diari de Barcelona', a l''Avui' i a 'El País', entre d'altres. També va col·laborar amb revistes com 'El Jueves'. Va publicar diversos llibres on compilava les seves tires còmiques. A més de ninotaire, Batllori també era escultor, pintor i fotògraf.

El 2015, Batllori va ser distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Premsa per la seva dilatada trajectòria com a ninotaire i humorista gràfic i, especialment, per l'anàlisi esmolada de l'actualitat a la tira 'Ninots'. També li van concedir els premis Manuel Salas i Ferré (2000), Gat Perich (2004), Junceda (2004) i Ciutat de Barcelona (2008).

Mostres de condol

El president del Govern, Pere Aragonès, ha afirmat que està "colpit" per la mort del ninotaire, que "durant les darreres dècades ha retratat de forma lúcida i crítica l'actualitat del nostre país amb les seves vinyetes".

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que les vinyetes de Batllori "quedarna per a sempre com un testimoni fidel de la vida política" d'Espanya. I ha afegit que trobarà a faltar el seu humor i la seva mirada sagaç sobre l'actualitat.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha lamentat la "gran pèrdua" que suposa la mort de Batllori. L'ha descrit com "un gran il·lustrador que amb la seva mirada crítica fa 30 anys que ens posava davant el mirall de l'actualitat del país".