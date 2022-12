A poc a poc, sense presses, però amb l’objectiu clar, l’Ajuntament de Peralada continua treballant per a recuperar la part del seu patrimoni històric que ha arribat als nostres dies i que, en alguns casos, està amagat a la vista dels humans. Aquest és el cas de les restes de diferents èpoques de la muralla medieval que van anar quedant tapades amb les edificacions privades que es van anar aixecant entorn de la fortificació.

Fruit d’aquest treball, des de principis de juny d’enguany, és visible completament un llenç de trenta metres de muralla del segle XIV, situat entre els carrers Sota Muralla i Baixada de la Font, a la part baixa de la vila. El tram, que mira als horts i al riu Orlina, forma part del cinquè recinte emmurallat, que es va construir després de la destrucció que va patir Peralada l’any 1285.

La recuperació d’aquest important vestigi medieval ha estat possible gràcies a l’adquisició i posterior enderroc de l’immoble adossat a la cara exterior de la muralla. L’operació urbanística va comptar amb una aportació de 26.340 euros per part de la Diputació de Girona.

L’Ajuntament ha dut a terme la restauració de la muralla i el baluard dels segles XVII-XVIII que hi ha al costat, en l’espai de Cal Manyac. A la part inferior, s’ha generat un jardí que el consistori ha dedicat a Marcial Hernández Campos, qui fou secretari i interventor municipal entre 1981 i 2014. «En Marcial va ser una persona molt rellevant per a Peralada, ja que va treballar incansablement per protegir i donar a conèixer el nostre patrimoni», declara l’alcalde Pere Torrent.

Aquest nou espai llueix de manera destacada a la nit, gràcies a l’enllumenat que ressalta els detalls de la muralla. La plaça acollirà per primer cop el punt d’inici del Pessebre Vivent, que en la seva 39 edició es farà els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener.

Desitjant obrir un altre tram

L’alcalde Torrent no amaga que l’Ajuntament continua desitjant poder obrir algun altre tram de muralla que ara queda dempeus. «Estem pendents de poder comprar un immoble del nucli antic que, un cop enderrocat, ens permetria gaudir d’un espai espectacular».