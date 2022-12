L'automòbil també va ser una icona artística de Salvador Dalí, tot i no tenir carnet de conduir

El parèntesi de la pandèmia ha generat moltes activitats que, segurament, sense ell no haurien arribat a cap de la manera com ho han fet. Això és el que els hi ha passat al periodista Josep Playà i el comunicador Martí Dacosta, autors del treball Dalí i l'automòbil, que es va presentar, aquest dijous a la nit, sota la cúpula del Teatre Museu de Figueres. Durant els mesos de restriccions generats per la Covid, Playà i Dacosta es van entretenir a compartir imatges d'obres i situacions reals del pintor amb vehicles de totes les èpoques, fins que va arribar un dia que es van adonar "que l'automòbil era una de les grans icones de l'obra del pintor".

La conferència va aixecar molta expectació amb un públic que va omplir les cadires preparades per a l'ocasió. "Després de dos anys, tornem a l'escenari natural de les nostres activitats", es va encarregar de subratllar Carles Ayats, president dels Amics dels Museus Dalí, entitat organitzadora de l'acte.

Dalí no tenia carnet de conduir, Gala sí, però el seu trànsit per la vida va estar en mans del seu fidel xofer, Artur Caminada, fins a la seva mort. La documentada exposició feta per Josep Playà i Martí Dacosta va fer un extens repàs a les moltes obres del pintor on hi ha present algun automòbil, un fet que el periodista garriguellenc va anar vinculat a circumstàncies de cada moment, com el famós accident mortal que van patir Maud Thyssen i Alexis Mdivani, el 1935, mentre circulaven amb un Rolls-Royce a alta velocitat per la carretera d'Albons. Dacosta va anar descobrint la gamma i el model de cada vehicle protagonista d'un treball en el qual sobresurten les cinc versions del Taxi plujós, la darrera de les quals està ubicada en el pati del Teatre Museu de Figueres. La relació de Dalí amb la publicitat, el caràcter pioner d'algun dels seus treballs amb el pop art o les vinculacions de la vida empordanesa del pintor amb l'automoció, com ara el garatge Ford d'Eudald Soler a la plaça de la Palmera o amb l'envejat amic cadaquesenc Pedro Salisachs, propietari d'un esportiu Bugatti, són altres apunts d'aquesta història que ha sorprès per la seva extensa profunditat. "Dalí no deixa mai de sorprendre", assegurava l'exalcalde Marià Lorca, a la sortida de l'esdeveniment.