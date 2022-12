La primera campanya d’excavacions al Passeig Arqueològic de Castelló d’Empúries ha permès recuperar part de l’alçada de la torre i del tram de muralla, que coincideix amb la façana del segon convent de Sant Domènec, actual edifici consistorial. En alguns punts, l’alçada recuperada, que restava sota runa i material de rebuig, és d’un metre i mig i, a més, s’ha constatat que els fonaments, en alguns punts, es troben a més profunditat. La proposta ara és fer una rampa d’accés i fer l’itinerari.

L’any 2012, en aquest tram de muralla, ja es va fer una actuació de restauració i, a la vegada, es va anivellar l’espai a l’extrem nord donant-li una mateixa cota uniforme. Durant els actuals treballs, que s’han allargat deu dies i que ha dirigit l’arqueòloga Anna Maria Puig, s’han dut a terme unes cates de comprovació dels fonaments del talús de la base de la muralla en quatre punts. Només en un han pogut arribar al fons. Als altres tres, s’ha constatat que la fondària és molt més important havent arribat fins a la cota de nivell freàtic que els ha frenat. Tot plegat els ha dut a entendre que els fonaments no es troben al mateix nivell a la part exterior que interior. «No podem parlar d’un fossar estricte, no hem pogut documentar muralla i contramuralla, però sí que hi ha més de dos metres de diferència com a mínim», apunta Anna Maria Puig. Una altra de les evidències és que aquesta «ha estat una zona molt remenada», ja que fins a finals dels anys 80 hi havia hagut encara cases enganxades a la muralla. Ho confirma el fet d’haver trobat molta runa dels enderrocs d’aquestes cases. Quelcom positiu, però, és que han aconseguit recuperar materials del segle XIII a les cates profundes i d’altres que coincideixen amb el període de la reforma del Palau dels Comtes i del convent. Aquest material, després de ser estudiat, es preservarà al dipòsit provisional al convent de Sant Agustí.

Per concloure els treballs, s’està completant la fotogrametria detallada de la muralla, una eina de mesura de coordenades 3D que permet obtenir una imatge plana de tota l’estructura per facilitar-ne l’estudi i documentació.