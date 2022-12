La il·lustradora Roser Capdevila té previst visitar l’Escala aquest diumenge a les 12 del migdia per presentar els dos nous volums de les Tres Bessones, els seus personatges més emblemàtics: Els contes de sempre i Més contes de sempre (Bindi Books). L’acte, organitzat per la llibreria Vitel·la, es fa a l’Alfolí de la Sal i està pensat per a un públic familiar. Capdevila té pensat parlar d’anècdotes al voltant dels llibres, dels personatges i, fins i tot, explicar un conte als assistents més menuts.