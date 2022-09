La XVIII Fira de Pirates i Corsaris va tornar a desembarcar ahir al vespre a l’Estartit després de dos anys d’absència per la pandèmia. Organitzada per l’Estació Nàutica Illes Medes en col·laboració amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’EMD de l’Estartit, la Fira recupera algunes activitats que s’havien perdut amb la pandèmia, com el desembarcament pirata que es va viure ahir al vespre a la Platgeta i que va anar succeït per un correfoc des de la Plaça 1 d’Octubre fins al Passeig Marítim a l’altura del Freu.

L’altre gran esdeveniment multitudinari serà la Batalla Naval (avui a les 20h) també a la Platgeta. Una batalla que anirà seguida d’una cercavila amb els Pirat’s de les Medes, Els Voltors, Els Despertaferros, Els Testaferros de l’Empordà i Costa Brava Djs. El recorregut serà el mateix que el del correfoc, des de la Plaça 1 d’Octubre i fins al Passeig Marítim a l’altura del Freu. Amb el propòsit de continuar divulgant una part important de la història la Fira combina activitats lúdiques i culturals de tota mena i per a tot tipus de públics. Els carrers s’ompliran novament de parades amb productes artesanals i tradicionals, animacions per als més petits, desfilades, actuacions de pirates, tallers infantils i visites guiades a exposicions entre d’altres. Diumenge la programació familiar comptarà amb un concert amb els Atrapasomnis a les 11.30h a la Plaça 1 d’Octubre i un Photocall i visita al Vaixell dels Pirat’s de les Medes, Aixa, també a la Plaça 1 d’Octubre.