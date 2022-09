L'Ajuntament de l'Escala i el fill de Jacques Léonard, Santi Léonard, han signat aquest dimecres un conveni de cessió en comodat a l'Arxiu Històric del municipi del fons documental del prestigiós fotògraf i cineasta. El fons inclou uns 20.000 negatius i un joc d'exposició de la mostra Barcelona Gitana, amb 67 còpies analògiques en gelatina de plata i bany de seleni realitzades a partir dels negatius originals. Es tracta d'un valuós testimoni de la comunitat gitana de Barcelona així com l'entorn polític, cultural i social de Catalunya durant els anys del franquisme i la transició.

El conveni s'ha signat inicialment per un termini de quatre anys prorrogables i l'objectiu de garantir la conservació permanent del fons en les millors condicions, així com l'obertura progressiva de l'accés a aquests documents per part dels investigadors.

L'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i la directora de l'Arxiu, Lurdes Boix, han destacat la "importància històrica" del fons i la "responsabilitat" del seu fill per voler dipositar-lo en un centre públic i obrir-lo a la consulta.

Léonard va passar la seva infància i adolescència a París en el sí d'una família burgesa. Durant la seva joventut, va iniciar un viatge que el va portar d'Europa a Austràlia, passant per l’Índia i altres països. En tornar al seu país, va treballar com a muntador i ajudant de direcció a una quarantena de pel·lícules.

A la dècada dels anys cinquanta, es va establir com a fotògraf professional a Barcelona després d'enamorar-se de Rosario Amaya, una gitana de les barraques de Montjuïc que treballava com a model d’artistes. Aquesta relació sentimental li va permetre fotografiar al col·lectiu com a veí, sense límits i amb l'objectiu d'explicar amb imatges la realitat dels barris on vivia. Va col·laborar amb publicacions com La Vanguardia, La Gaceta Ilustrada, Pomezia, o Sant Jordi. El fotògraf va viure els últims anys de la seva vida a l’Escala.