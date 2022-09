El 8 d’octubre de 2022 obrirà les seves portes el projecte Desafío Dalí, que es podrà veure en l’Espai 5.1. d’Ifema de Madrid fins al 7 de març de 2023, i que ofereix al visitant una immersió personal en l’univers dalinià a través d’un model d’experiència expositiva que integra el millor dels projectes tradicionals, de les experiències immersives i dels continguts educatius multimèdia.

Un projecte desenvolupat per ArtDidaktik sota llicència de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que ens proposa un viatge al nostre subconscient, a un lloc nou en el qual ens trobarem amb Dalí de forma única i exclusiva.

Un viatge sensorial amb tecnologia puntera

L’exposició, les entrades de la qual ja estan a la venda, aposta per la multiplicitat de formats, que permeten captar l’atenció, fixar la concentració de l’espectador i entrar plenament en el laberint dalinià a través de teles en caixes de llum, vinils, pantalles, ulleres 3D, realitat augmentada, realitat virtual o micromappings. I tot, amb la guia d’un àudio-relat que condueix el visitant durant tot el recorregut. Gràcies a l’ús d’aquestes tecnologies, Desafío Dalí és capaç d’oferir un viatge sensorial que ens transporta a l’espai temporal i físic en què va viure Dalí.

Aquesta proposta apel·la a l’esperit del geni perquè porta el concepte museogràfic del pintor a un nou nivell especialment en el fet que convida el visitant a ser espectador actiu que elabora el seu propi discurs.

L’“exposició impossible”

Desafío Dalí permet accedir en format digital a 160 obres de l’autor seleccionades curosament per la pròpia Fundació Gala-Salvador Dalí, els originals de les quals es troben repartits en més de 20 museus i col·leccions privades arreu del món. Així, Desafío Dalí constitueix l’exposició impossible sobre el geni de Figueres, ja que és capaç de reunir en format digital i en un mateix espai, les obres més significatives d’aquest autor.

Mitjançant la combinació d’una escenografia creativa i de tecnologies innovadores, multimèdia i vivencials, el visitant de Desafío Dalí se submergirà en els diversos elements clau per entendre l’univers dalinià. Una travessa que va des de la figura de Gala fins al Surrealisme, passant pel món dels somnis, per acabar amb un viatge en realitat virtual per la geografia empordanesa, un paisatge que va inspirar bona part de les obres de l’artista.

Així, en l’exposició, els visitants entraran en la ment de Dalí a través de les preguntes que més l’inquietaven i que el van portar a explorar el món artístic, però també a obrir-se a l’àmbit científic (des de la genètica a la física quàntica).

Comunitat daliniana

L’experiència Desafío Dalí s’inicia abans de la visita, en el mateix moment en què el visitant compra la seva entrada. I és que, la compra porta associat l’accés a tota una experiència online prèvia a la visita, que inclou continguts, jocs i reptes per aquells que vulguin introduir-se en l’univers de l’autor abans d’assistir a l’exposició. Desafío Dalí tampoc acaba quan finalitza el recorregut pels diversos espais. Els visitants podran accedir posteriorment a una comunitat online d’amants de l’art.

Venda d’entrades

Desafío Dalí arriba a Madrid el pròxim 8 d’octubre i s’hi veurà fins al 7 de març de 2023. L’exposició compta amb un ventall de tarifes que ofereixen preus especials en funció dels dies, horaris i edats, així com paquets i descomptes que permeten apropar Desafío Dalí al màxim nombre de persones. Per a més informació i adquisició d’entrades: www.desafiodali.com.