L’empremta artística de Diana Taubin al parc aquàtic de Roses, Aquabrava, es pot copsar arreu. Des de l’any 2016 bolca el seu art mural per transformar la imatge d’alguns racons i atraccions dotant-los de vida, quasi d’emoció. «El mural és un complement perfecte de l’arquitectura, aporta una altra sensació, és increïble», assegura Taubin qui, enguany, ha transmutat una paret del Burguer i Belvedere en un espai ple de vegetació i de llum i ha retornat la vida al mític vaixell pirata i a l’entorn de la piscina d’onades.

La paret on ha treballat Taubin fa 18 metres de llargada i 1,46 d’alçada. L’artista hi ha treballat amb la premissa que «la paret desaparegués» a la vista, que la gent se n’oblidés que existia. «Com tot aquest espai estava envoltat de verdor, volia donar-li profunditat», comenta l’artista. Així ho ha fet, creant elements en primer i mig pla i al fons, i marcant la línia de l’horitzó tenint present la visió de la persona asseguda. El resultat, un jardí ple de plantes amb arbres al fons que aporta sensació de continuïtat i transmet calma i tranquil·litat.

Les altres dues actuacions l’han dut a treballar a altres zones del parc. La primera, a l’entorn de la piscina d’onades on Taubin ja havia pintat fa uns anys el mural d’un vaixell pirata al fons. Ara, però, ha recuperat les pedres de la part interna de la piscina, que són fabricades i que havien perdut totalment el color, amb pintura plàstica i de diferents tonalitats. L’actuació ha servit també per impermeabilitzar aquests elements per evitar que es degradin.

La segona actuació ha estat en el vaixell pirata que Diana Taubin mateix havia restaurant el 2018, però que ara estava totalment opac, havent perdut el color. «El vaixell està fet amb fibra de vidre però el sol i l’aigua deterioren molt la pintura, per molt bona que sigui, i si no es renova el vernís cada any es va ressecant i esquarterant i així es posa opac», comenta. Després de l’actuació, l’atracció presenta una imatge renovada.

A banda de les creacions a l’Aquabrava, Diana Taubin acaba de concloure uns treballs al restaurant Azur d’Empuriabrava. Seguint l’estil d’una actuació anterior, al bar de tapes La Bodeguita de al lado de Roses, l’artista ha pintat amb colors vius i seductors la cara d’una dona sobre fustes estil gastat. Com a detall el cabell de la figura està fet amb plantes sintètiques i sostingut amb un turbant, en aquest cas pintat, d’un blau que remet al nom del local. Taubin remarca la llibertat que ha gaudit per desenvolupar el seu treball. En aquest sentit, l’artista ha completat el conjunt amb unes pàtines en els murs i un cartell.