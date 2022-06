Corada publica el seu segon single 1990 aquest dijous a plataformes digitals. Aquesta peça, que parla sobre la desaparició d’alguns dels mites i referents de la música i en concret del rock, formarà part del futur treball discogràfic del grup altempordanès, creat recentment i integrat pels figuerencs Albert Serrano i Joanjo Bosk.

Els dos components de Corada expliquen que el títol de 1990 fa referència a una dècada tan prolífica i brillant com la dels 90, que també és la dècada en que els autors es van iniciar en el món de la música. La cançó és un mig temps que conté tots els ingredients del que en el rock s’entén com a power ballad.

Serrano i Bosk tenen previst aprofitar l’estiu per seguir treballant en la composició i enregistrament de les cançons que donaran forma al seu futur treball discogràfic, del que encara no donen gaires més detalls. Tot i això, asseguren que les noves cançons van a bon ritme i que l’entesa artística entre ells dos funciona, i molt bé, tal i com demostren el single de debut Lo que íbamos a hacer i ara aquest 1990.

Corada va començar a caminar a finals de l’any passat amb el retrobament de dos vells amics i amb la intenció de composar noves cançons. Les seves influències són principalment anglosaxones però amb caràcter i lírica llatina. Un bon tàndem compositiu de guitarra i veu que amb la resta de banda equilibra un rock enèrgic i vital amb les melodies i paisatges sonors del millor pop.