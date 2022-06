El centre de dansa Marta Coll de Figueres organitza un stage intensiu d’estiu, del 4 al 29 de juliol, obert a totes les edats, a partir de 4 anys, i diversitat de nivells: des d’infants que no han ballat gaire fins a nenes i joves que busquen mantenir el nivell assolit fins al moment. L’stage tindrà, a més, un moment culminant el dijous 21 de juliol quan faran una gala benèfica per recollir fons per l’associació Catalunya Contra el Càncer, al Teatre El Jardí de Figueres. La directora del centre Marta Coll explica que en aquesta gala, a banda que serveixi per mostrar el treball dels participants a l’stage i del Jove Ballet Figueres, hi participa enguany ballarins del Ballet de Barcelona i Korpo Dance Project, que també col·laboren altruistament.

Marta Coll exalça les virtuts d’aquesta gala tot comentant que la voluntat és donar-li continuïtat perquè la ciutat visqui i gaudeixi cada estiu d’una cita amb la dansa intensa i de gran qualitat. «Intentarem i animarem que vinguin companyies professionals», assegura Coll qui destaca la importància d’aquestes col·laboracions no només per donar prestigi a les gales, sinó també pel que suposa per a les alumnes «el fet de compartir escenari amb aquests professionals».

Professors de renom

En aquest sentit, un dels grans al·licients per a les ballarines que ja tenen més nivell és que està prevista la participació d’alguns professors de talla internacional com el solista del Royal Ballet, el ballarí David Yudes, que ja va visitar-los l’estiu passat, els coreògrafs Kirill Radev i Lula Pérez, especialitzats en dansa contemporània, així com l’Escola Esmeralda de Madrid, campiona del món del 2014 al 2021 en Acro Dance Show Dance Modern Contemporaneo Jazz National, i semifinalistes en Got Talent España 2019 i Got Talent Portugal d’aquest any. «Quasi cada setmana tenim algun professor convidat», explica Marta Coll.

D’altra banda, totes les alumnes del centre participen aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Festival anual al Teatre El Jardí de Figueres amb coreografies inspirades en el llibre d’El Petit Príncep. És una molt bona oportunitat per veure joves talents en escena. Com també ho farà el Jove Ballet Figueres, del 23 de juny al 2 de juliol, a Sant Sebastià, amb la participació a la final del Dance World Cup. Les joves que hi participaran tenen entre 8 i 19 anys i integraran el Team Spain després de classificar-se a la semifinal feta a Burgos, a finals de març. En aquest concurs s’hi van presentar les millors escoles de dansa de diversos països.