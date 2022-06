L’escriptora Alba Dalmau (Cardedeu, 1987) rebrà el 19è premi de narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada per la novel·la Amor i no (Angle Editorial) el 9 de juny vinent en un acte a l’Institut Muntaner de Figueres. El jurat ha destacat com el llibre «posa en joc una llengua viva, moderna i àgil», que «elements de la trama tenen un simbolisme molt ben treballat» i que «el fet d’ordenar trenta-tres anys d’història amb capítols cronològics molt curs fa que la lectura sigui àgil i atractiva per als lectors joves». De fet, el curs vinent el llibre serà lectura obligatòria per als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Muntaner.