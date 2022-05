Teodor Baró Sureda (1842-1916) va ser advocat, polític, periodista però també escriptor. Dins aquesta faceta va conrear diferents gèneres, com el teatre. Recentment, aprofitant la Fira del Llibre Vell celebrada durant la Santa Creu, la biblioteca de Figueres ha ingressat les primeres obres teatrals de l’autor figuerenc impreses a la ciutat: les comèdies en un acte i en vers Amor con amor se paga i Qui de sa casa no’s cuida o Quien mucho abarca. Ambdues van ser publicades el 1867 i impreses a la Imprenta i Libreria de J. Hereu.

L’equipament ja disposava d’altres obres d’aquest escriptor a la col·lecció de fulletons però eren posteriors a aquestes i editades a Barcelona. Tal com explica la directora de la biblioteca, Nati Vilanova, les peces, adquirides al llibreter de vell Lluís Millà, «complementen el fons d’estudi de l’activitat d’impressors figuerencs». No són els únics tresors adquirits durant la fira per la biblioteca. Es pot destacar també una edició popular, en molt bon estat de conservació, de l’editorial Mentora, dins la col·lecció Biblioteca Europa, de La vida i la mort d’en Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès. Uns textos de Frederic Rahola sobre Cadaqués i el cap de Creus del 1904 dels quals no hi havia cap exemplar en les biblioteques públiques; l’obra teatral Conchita de Juan de Masdevall, del 1869, quan també va ser estrenada al Casino de Figueres i un programa de la V Fiesta de la Bicicleta de l’any 1954 que es digitalitzarà aviat.