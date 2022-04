Ara que, a poc a poc, es va tornant a la normalitat prepandèmica, tornen també les fires i tradicions dels pobles, com el Mercat dels Tortells de Bàscara. Amb el retorn d’aquesta fira, tornen també els Picots del Fluvià, la colla bastonera de Sant Miquel de Fluvià. L’actuació, aquest diumenge 3 d'abril a un quart de cinc de la tarda la plaça Major de Bàscara, serà la tercera que fan des dels inicis de la pandèmia, o sigui, des de fa dos anys.

El passat setembre van reprendre les actuacions coincidint amb la Festa Major de Sant Miquel de Fluvià i al novembre van participar en una de les Trobades Europees de Destins de Sant Miquel que va acollir el poble, amb la participació de veïns procedents d’altres estats d’Europa.

Els Picots del Fluvià van néixer el 26 de maig de 2013, dia de la Fira d’Oficis Artesanals de Sant Miquel de Fluvià, entre Eduard Martí, Núria Vinyoles i Ives Gras. Ràpidament, amics i amigues es van adherir a la idea i el juliol d’aquell mateix any van començar a assajar amb l’objectiu de fer una primera actuació per la Festa Major del poble. Actualment, assagen un cop per setmana al Local Social Vallgarriga, que els cedeix l’Ajuntament.

Com ells mateixos expliquen, el nom se’ls va ocórrer inspirats pel cant dels picots que senten a prop del Fluvià.

En aquests moments, la colla la formen catorze balladors i balladores. El repertori propi està format, aquest 2022, per nou balls de bastons (el Primer, el Fluvianant, el Ter, el Swing, la Ziga-zaga, el Molí, el Vol, la Baldufa i el Vermut) i tres coreografies per caminar (el Cinc cops, la Serp i el Bucle), totes elles originals, a càrrec de Núria Vinyoles. Pel que fa a les músiques, totes són composicions del músic de la colla Ives Gras.