La periodista de successos i tribunals, Anna Punsí, i el presentador i director de Crims, Carles Porta, van omplir, aquest divendres 4 de març al vespre, l'Auditori Caputxins de Figueres per parlar del fenomen del programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio. En el marc del festival Ceba Negra, la vilafantenca, que fa uns mesos va deixar la SER per incorporar-se a l'equip de Porta, i el seu cap van compartir una hora i mitja amb el públic figuerenc i amb el que es va connectar en directe a través de streaming.

Abans de donar-los pas, però van parlar el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, i els tres organitzadors del festival: Jacint Casademont, Xavi Gorro i Franchu Llopis, que van mostrar-se sorpresos i emocionats per la gran rebuda del Ceba Negra.

Punsí i Porta van mantenir una conversa distesa i agradable explicant alguns dels detalls de l'equip que fa que Crims sigui possible - entre 50 i 60 persones -, el funcionament del programa i l'elecció de casos. El director va anunciar que encara no sap la data exacta en què s'estrenarà la tercera de temporada a la televisió, tot i que va avançar que podria ser el dilluns 25 d'abril. Porta va aprofitar l'ocasió per confessar que "Punsí ha estat el millor fitxatge de Crims des que vam començar", comentari al qual la periodista va respondre molt agraïda. Fins i tot, li va demanar si li agradaria presentar Crims quan ell no hi sigui: "No vagis per aquí, Carles, que et conec", li va tornar Punsí, amb els assistents dels Caputxins somrient.

Crims com el cas de la Guàrdia Urbana o d'Helena Jubany van ser els que més es van comentar, i un dels fets que més va sorprendre el públic va ser la quantitat de temps invertida en cada capítol. "Accedir a un sumari pot arribar a costar-nos un any i mig, tot i que és informació pública", va explicar Porta.

El director de Crims també va exposar que no necessiten permís per tractar els casos que exposen ni a la ràdio ni a la televisió: "La gran majoria han estat jutjats prèviament, estan resolts. Nosaltres el que fem és ordenar-los per fer-ne narrativa", va dir.

En la mateixa línia, sobre si el programa de Crims és o no morbós, Porta va afirmar contundentment que li dol quan algú parla de morbo. "Fem militància absoluta contra morbo", va confirmar. En aquest punt, Punsí va demostrar l'enorme tasca prèvia que s'amaga abans que un testimoni surti davant de la càmera: "Has de trucar moltes vegades, trobar-t'hi presencialment, i insistir. Tot i això, a vegades no ho aconseguim perquè quan t'han dit que sí, se'n desdiuen".

L'acte va acabar amb les preguntes del públic que, entre d'altres, va voler saber les teories de Porta sobre qui va ser el culpable real del crim de la Guàrdia Urbana i del pantà de Tor. "Jo tinc els meus pensaments, però no te'ls diré perquè així tu també pots jutjar lliurement", va acabar dient el presentador, abans de tancar amb la famosa frase: "Intentarem posar llum a la foscor".