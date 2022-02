El primer festival Ceba Negra, que es farà del 3 al 6 de març organitzat per l'Associació Acocollona't i l'Ajuntament de Figueres, vol convertir-se "en un nou espai cultural transversal" que atrapi un públic "més enllà de Figueres i l'Empordà", a tot aquell que se senti seduït o abduït per un gènere, el del "true crime" que està arrassant els darrers temps. Entre els actes destacats que inclourà hi ha un homenatge a la figura d'Agustí Vehí amb el que es vol esmenar un deute que tenia la ciutat i s'entregarà la Fulla Negra al forense Narcís Bardalet.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó i el regidor de Cultura Alfons Martínez, acompanyats dels organitzadors Jacint Casademont, el comunicador, Francesc Llopis, propietari de la llibreria Bookman de Figueres i Xavi Gorro, corresponsable del podcast de true crime La Nit Més Fosca han detallat totes les novetats del festival que comptarà "amb una àmplia representació dels professionals més destacats en la investigació, el periodisme i l'entreteniment referent a la crònica negra". Neix a Figueres la Ceba Negra, un festival de novel·la i crònica negra que es farà a principis de març El festival s'iniciarà dijous a les 20 h a La Cate amb un visionat del documental que el periodista de TV3 Carles Porta va realitzar pel programa 30 minuts: Tor, la muntanya maleïda per tot seguit, amb el coach Carles Vilaseca es farà un debat sota el títol "Odi, ira i traïció a l'entorn personal". Divendres a les 20 h a l'Auditori Caputxins la periodista de successos i col·laboradora del programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio Anna Punsí ens parlarà sobre el fenomen Crims i el perquè del seu impacte mediàtic. Dissabte la jornada començarà a la Biblioteca Fages de Climent on a les 12 h del migdia els escriptors Joan Manuel Soldevilla i Jordi Casals, duran a terme la conferència Escriure negre des de l'Empordà on parlaran de figures com Agustí Vehí entre d'altres. Ja a la tarda a l'Auditori Caputxins es durà a terme la gravació en directe del podcast de true crime La Nit Més Fosca on Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad parlaran de l'assassí en sèrie Dennis Rader, conegut com a BTK. A les 18 h al mateix espai la periodista de successos d'El Punt Avui Tura Soler i l'escriptora i responsable del podcast Criminopatia Clara Tiscar ens parlaran sobre "la divulgació del true crime" i el perquè del seu ampli ressò mediàtic per acabar la jornada amb el pèrit forense Bruno Pérez i el metge forense Narcís Bardalet que analitzaran com es duu a terme una investigació forense. Abans de finalitzar l'acte s'aprofitarà per reconèixer la trajectòria professional i divulgativa de Bardalet entregant-li el distintiu "Fulla negra". Diumenge 6 de març el festival ficarà el punt final a les 12 del migdia a La Cate parlant sobre els enigmes del cas de la Guàrdia Urbana amb els periodistes Toni Muñoz i Mairena Rivas. El festival que es podrà seguir de manera presencial, amb entrada lliure a tots els actes i també per les xarxes socials @ceba_negra i en streaming a la web del festival www.cebanegra.com és segons els organitzadors "una oportunitat per a poder escoltar de primera mà a les principals figures del periodisme, la investigació i l'entrenament vinculat a la crònica negra". El regidor de cultura ha explicat que "feia temps que buscàvem consolidar un esdeveniment de novel·la o crònica negra i Ceba Negra neix en un moment ideal degut a la popularitat d'aquest gènere"