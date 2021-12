Figueres respirarà crònica negra durant el primer cap de setmana de març del 2022. La capital de l'Alt Empordà estrenarà la Ceba Negra, un festival que girarà al voltant del gènere. Reunirà escriptors, autors i periodistes que han cobert crims o els han portat al món de la literatura. Entre els primers noms confirmats hi ha els periodistes Anna Punsí, Tura Soler i Toni Muñoz. El certamen, que tindrà lloc del 4 al 6 de març a diferents llocs de la ciutat -com l'auditori dels Caputxins- també lliurarà el primer guardó Fulla Negra al forense Narcís Bardalet. S'han programat taules rodones, presentacions i conferències on es parlarà de l'evolució del periodisme de successos, la comunicació del 'true crime' o l'auge que viu el gènere últimament.

Autors, escriptors i periodistes amb un nexe en comú: la crònica negra. Del 4 al 6 de març, Figueres es convertirà en capital d'aquest gènere amb el festival Ceba Negra. La primera edició del certamen, que ja ha confirmat part del cartell, proposa taules rodones, presentacions i conferències que giraran al voltant de la literatura de crims i el periodisme de successos. Entre els primers noms confirmats hi ha els de tres periodistes. Anna Punsí, que treballa al programa Crims; Tura Soler, cap de Successos a El Punt Avui i autora del llibre El pantà maleït: les morts de Susqueda, i el redactor de La Vanguardia Toni Muñoz, autor del llibre Solo tú me tendrás sobre el crim de la Guàrdia Urbana. També han confirmat presència l'escriptora Clara Tiscar, artífex del podcast Criminopatia i el doctor forense Narcís Bardalet. Precisament, el certamen homenatjarà la seva trajectòria lliurant-li el primer guardó honorífic Fulla Negra. Durant el festival, es tractaran temes com l'evolució del periodisme de successos, la comunicació del 'true crime' o l'auge que la literatura i la crònica negres han viscut en els darrers mesos. També s'enregistrarà en directe el podcast La nit més fosca de Ràdio Vilafant. El regidor de Cultura de Figueres, Alfons Martínez, destaca que el festival "de ben segur serà un punt de trobada del gènere a nivell català". "A més, el públic podrà veure-hi excel·lents escriptors i periodistes que han escrit obres d'èxit", hi afegeix Martínez. El festival Ceba Negra està organitzat per l'Ajuntament de Figueres i l'associació Acocollona't. Compta amb el suport de l'activista cultural empordanès Jacint Casademont, la llibreria Bookman i el periodista de Ràdio Vilafant Xavi Gorro.