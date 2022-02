Amb la pianista Came Vilà com a pal de paller del projecte, el Teatre Municipal de Roses i l’auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport de Figueres, van acollir, divendres i dissabte, uns concerts solidaris destinats a recaptar fons per a les persones damnificades per l’esclat del volcà de la illa canària de La Palma.

A Roses, artistes, acadèmies i escoles es van bolcar en dues sessions que tenien un preu d’entrada de 10 euros. Els ingressos generats són d’uns cinc mil euros. A Figueres hi va haver, també, un doble recital. Carme Vilà va acompanyar les veus d’Ilona i Clàudia Scheneider i Josep Maria Cortada. L’accés a aquestes dues sessions era gratuït amb aportació voluntària. L’organització va recaptar, en aquest cas, 2.451 euros. Els diners es faran arribar a Diputació del Comú del Parlament canari. Figueres i Roses es bolquen per ajudar a La Palma