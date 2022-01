«Hem patit molt en veure tot el que vivia la gent de La Palma i volíem fer-hi alguna cosa perquè som conscients que les ajudes no els arriben». Així argumenta la reconeguda pianista Carmen Vilà l’impuls d’un festival benèfic, aquest divendres 28, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, al Teatre de Roses, que vol servir per recollir fons pels afectats del volcà canari. «Després del foc o un aiguat es pot recuperar la terra però sota la lava no es pot fer res durant milers d’anys», recorda Vilà. Aquest sentiment ha fet moure, doncs, a una quarantena d’artistes de Roses que no han volgut deixar passar l’oportunitat per aportar solidàriament el seu art.

Carmen Vilà no ha actuat mai a La Palma, sí a Las Palmas de Gran Canària i a Tenerife però ja feia temps que donava voltes a fer alguna cosa per la gent de l’illa afectada pel volcà. Així, al veure el piano de cua que li havien facilitat per participar, el dia 30, en l’acte en motiu dels 40 anys del Grup de Teatre de Roses, ho va veure clar. «Vaig pensar que podíem aprofitar-ho», explica. La seva idea inicial, que ella toqués el piano, s’ha superat, ja que l’allau de col·laboracions ha estat molt gran. Així, en el festival han confirmat la participació Ian i Russó Sala, Madame Mustach, Ignasi Tomàs, Inés Coca, Illona i Clàudia Schneider, Ioga, les acadèmies de dansa Dany’s, Gabriela Martin, Mònica Lucena, Sílvia Busquets i Sara Garcia i les escoles de Roses. Completarà l’elenc la mateixa Carmen Vilà qui acompanyarà als intèrprets amb el piano. Roses es mobilitza pels afectats del volcà de La Palma amb un festival Part del que es reculli durant el festival, que compta amb el suport del Rotary Club Roses-Empuriabrava, qui ha facilitat el piano, i l’Ajuntament de Roses, es destinarà als pescadors de La Palma, molts dels quals s’han quedat sense casa i amb només la barca com a modus vivendi. Durant la vetllada, a més, el públic assistent podrà adquirir butlletes per una rifa, ja que molts són els comerços que han volgut col·laborar aportant coses per rifar. Les entrades ja es poden adquirir a 10 euros a través del web rosescultura.cat o a les taquilles del Teatre. Figueres se suma a la solidaritat amb La Palma amb un concert Doble recital, a Figueres La solidaritat de Carmen Vilà segueix l’endemà quan té previst oferir un doble recital benèfic a Figueres, concretament a l’auditori del Cercle Sport Figuerenc a les 6 i a les 8 del vespre, també per recollir fons pels damnificats per l’erupció del volcà. Durant la vetllada, Carmen Vilà estarà acompanyada per l’actor i integrant de la Funcional Teatre, Josep Maria Cortada, que recitarà un poema, i de la soprano rosinca Ilona Schneider. L’entrada a aquests recitals és lliure i el preu de l’entrada és un donatiu voluntari.