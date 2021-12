Lluís Llach ha tornat a pujar a l'escenari del Palau Sant Jordi aquest dissabte amb un emotiu repàs de la seva trajectòria musical després de catorze anys retirat. Ho ha fet per donar impuls a la iniciativa del Debat Constituent, un procés participatiu engegat el 2018 per l'aleshores president Torra. L'acte ha venut pràcticament totes les entrades que s'havien posat a la venda, al voltant d'unes 15.500 segons fonts de l'organització. El músic ha ofert un recital on s'han pogut escoltar les seves cançons més conegudes amb un públic d'allò més entregat que, de bon inici, ja s'ha posat dempeus. L'espectacle ha comptat amb la participació d'artistes com el manresà Natxo Tarrés, Joan Reig, Suu, Montse Castellà, Joan Dausà el Mag Lari o Els Catarres.

Al voltant de les sis de la tarda ja es formaven les primeres cues a l'exterior del recinte, gent de totes les edats que acudien a veure un dels cantautors més reconeguts de Catalunya amb una trajectòria musical de més de quaranta anys. Això sí, en feia pràcticament una quinzena que no tocava en un escenari, exceptuant algunes participacions esporàdiques per donar suport a alguna iniciativa. El compositor i pianista de Sallent, Carles Cases, ha estat l'encarregat de vestir la direcció musical de l'espectacle, mentre que Lluís Danés - artífex d'una gran exposició sobre Llach a l'Arts Santa Mònica – n'era el director escènic. Tot plegat per projectar el retorn d'un artista amb una llarga carrera, en un escenari elegant, de petit format, amb un gran piano de cua al centre. Milers de persones han acudit a la cita d'avui, algunes d'elles amb banderes independentistes. De fet, tot el concert ha estat marcat per un fort accent reivindicatiu en clau sobiranista, i en molts dels moments, entre cançó i cançó s'han pogut sentir crits a favor de la independència. A la cita també han assistit algunes personalitats polítiques com Laura Borràs, David Fernàndez, Jordi Turull, Quim Torra o Carme Forcadell. 8 El concert ha començat amb Lluís Llach en solitari, al piano, interpretant la cançó de 'La Vida'. Ha estat després d'aquesta quan el públic s'ha posat dempeus i s'ha demostrat d'allò més entregat durant tot el recital, fent llum amb els telèfons mòbils, cantant o picant de mans. Especialment, han estat ben rebudes les col·laboracions amb un gran ventall d'artistes del panorama català, que han aportat dinamisme a l'espectacle. Així, per exemple Montse Castellà ha interpretat 'Revolució', Joan Dausa ha pujat a l'escenari amb 'La vida és més que això', i Els Catarres han recuperat un tema del seu anterior treball, 'Invencibles'. Un dels moments més aplaudits ha estat la interpretació de 'Cançó d'Amor', amb Suu i Joan Reig, on el mateix Llach ha denunciat la violència contra les dones i el col·lectiu LGTBI. "S'està apallissant a maricons com jo", ha reblat, ovacionat pel públic. En les seves breus intervencions Llach també ha recordat els "presos polítics i exiliats" i ha incidit en la importància de protegir el català. "Ens volen imposar el silenci amb allò que defensarem fins les dents, que és la llengua i la nostra cultura", ha assegurat. La part final, ha sigut també la més emotiva en la que el músic de Verges ha interpretat temes com 'País petit' o 'No era això companys'. Finalment ha convidat el públic a "posar la veu" per cantar conjuntament el seu gran clàssic: 'L'Estaca'. A favor del Debat Constituent Un dels objectius del concert ha estat la promoció del Debat Constituent, al qual Llach ha estat vinculat des del seu inici. El músic va ser el president del consell assessor que l'expresident Quim Torra va designar per al naixement d'aquest espai, i posteriorment, la direcció va recaure en l'anomenada Coordinadora d'Enteses locals, de la qual Llach també forma part. Així, el moviment es troba ara en una segona fase de desenvolupament participatiu, en el marc del qual des del mes de maig totes les agrupacions locals poden dir-hi la seva sobre com voldrien que fos el futur polític i social del país. Precisament, el recital ha volgut donar visibilitat a aquest procés i eixamplar-lo. Quan acabi aquesta etapa, l'Entesa Nacional pel Debat Constituent convocarà el Fòrum Cívic i Social (FCS), que tindrà per objectiu sintetitzar els resultats a partir de les respostes.