La coral de l'Institut Alexandre Deulofeu, formada per una cinquantena d'alumnes de batxillerat d'arts escèniques, han ofert una cantada a la plaça de l'Hospital de Figueres per acompanyar, animar i "fer més passables" aquestes dates als pacients i treballadors del centre. S'han cantat cançons de tot tipus.

La coral ha fet el seu primer concert des de la pandèmia de la Covid-19. "Quan venien les dates de Nadal o en actes benèfics o per donar suport a residències o hospitals teniem tendència a sortir de les aules i portar la música perquè tant la gent que ens escolta, si és possible, com els propis components de la coral puguin gaudir-ne" explica Joan Vila Safont, director de la coral. A més, l'institut col·labora d'altres maneres amb l'hospital. L'empresa Nord Produccions ha proporcionat el material tècnic de la cantada.

Juli Quesada, músicoterapeuta del centre Bernat Jaume, ha estat una peça fonamental per organitzar aquest acte, que des de l'hospital agraeixen molt. "En aquests temps de pandèmia, en els que les visites estan restringides i els pacients passen moltes hores sols, poder portar una mica d'humanitat, música i acompanyament creiem que és important", confirmen fonts de la Fundació Salut Empordà.