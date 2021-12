Els artistes Jorge Drexler, Els Pets, Suu o Ramon Mirabet són alguns dels plats forts del desè aniversari del festival Strenes de Girona. Els responsables del certamen han presentat aquest dimarts una vintena de les actuacions que conformaran el programa de l'edició de l'any vinent, que se celebrarà entre finals de març i el mes de maig. Sergio Dalma, Doctor Prats, Coque Malla, Sau30, Ginestà o Lagrimas de Sangre també han confirmat que participaran a la mostra gironina, com ara Dorian, Delafé y las Flores Azules, Els Catarres, Macaco, Blaumut o Marina Rossell. Finalment, també s'han anunciat els concerts de León Benavente, Agua Bendita, Habla de mí en presente i Magalí Sare.

Una de les novetats de l'Strenes d'aquest any, el festival que promou les novetats musicals dels artistes que programa, és que alguns dels concerts es faran el mes de maig, per bé que el gruix de les actuacions es faran entre el 26 de març i tot el mes d'abril. El concert inaugural estarà protagonitzat pel retorn en directe de Delafé y las Flores Azules, que acaben d'anunciar una gira especial pel seu vintè aniversari. El duet barceloní, acompanyat de Las Trompetas de la Muerte, obrirà l'Strenes a l'Auditori de Girona el dissabte 26 de març. Aquest serà l'escenari, també, d'un dels concerts més destacats de l'Strenes, el que oferirà Jorge Drexler el divendres 22 d'abril per avançar cançons del seu nou àlbum. L'enregistrament de l'uruguaià s'espera que surti a la venda a la primavera. Marina Rossell, d'altra banda, hi actuarà el divendres 8 d'abril. Presentarà el disc 300 crits. Una altra novetat és Ritual, el nou disc de Dorian. La banda indie-pop oferirà les seves creacions a l'escenari de les escales de la Catedral el divendres 29 d'abril. També presentaran nou disc -i també al mateix escenari- Els Pets (el dissabte 30 d'abril), igual com ho farà Suu amb el tercer disc d'estudi de la cantant, el diumenge 1 de maig.

Les noves cançons de Blaumut es podran sentir a l'Auditori de Girona el divendres 8 d'abril, com les de Sergio Dalma, el dissabte 2, que presentarà el disc Alegria, i les d'Els Catarres, el 23 del mateix mes, que posaran en solfa el disc Diamants. El cantant Coque Malla també actuarà en aquest escenari, el divendres 1 d'abril, amb el disc El astronauta gigante. Macaco actuarà al Teatre Municipal el divendres 22 d'abril, escenari on també sonaran les creacions més fresques de Ramon Mirabet, el dissabte 9 d'abril, o les de Sau30, amb el disc 'Mil i una nits i uns quants dies', el dissabte 23 d'abril. Els Doctor Prats, en canvi, actuaran a la Sala Razzmatazz de Barcelona el dijous 5 de maig, i Magalí Sare ho farà al Petit Palau, també a la capital catalana, el dissabte 21 del mateix mes.