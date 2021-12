El contrabaixista i intèrpret i professor de violí, trombó i contrabaix Josep Quer (Vilafant, 1943) ha estat reconegut amb el premi a la Dedicació que atorga la Confederació Sardanista de Catalunya i que es fa entrega dissabte, a dos quarts de set de la tarda, en un acte a l’auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols, municipi que enguany ha ostentat el títol de Capital de la Sardana. Paral·lelament, també es reconeix l’escriptora figuerenca Montserrat Segura amb un dels guardons a la promoció i difusió per haver escrit el llibre En Pep, el nen que somiava sardanes.

Es dona la circumstància que ambdós creadors van ser proposats pel Foment de la Sardana Pep Ventura a la Confederació. Josep Quer és membre de la junta del Foment i, com recorda la seva presidenta, Montserrat Mauné, al llarg de la seva dilatada trajectòria musical «ha portat el nom de Figueres arreu». Quer ha actuat en diverses formacions, tant en el món de la cobla com en el jazz i la música clàssica. Ha fet gires per Europa i Amèrica com a solista en diverses orquestres de cambra, ha enregistrat cd i ha exercit la docència. Per la seva part, Montserrat Segura, que també havia format part de la junta del Foment, va escriure el 2018 aquest recull de quatre contes il·lustrats per Daniel Torrent, Marina Gibert, Pau Bahí i Roser Segura. El llibre va ser editat per l’Ajuntament figuerenc.

D’altra banda, durant la ballada celebrada el passat 4 de desembre, el Foment de la Sardana va reconèixer Martí Augé i Josep Caula la seva implicació amb l’entitat, «un treball constant» que molt sovint queda a l’ombra.