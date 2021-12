Fa uns quants anys que l’escriptora Montserrat Segura (Barcelona, 1964) va decidir felicitar el Nadal d’una manera diferent. Ho faria escrivint relats. Així van néixer diferents històries que sintetitzaven alguns sentiments que li transmetia el Nadal que ella viu com una festa «molt familiar». Ara, onze d’aquestes, més dues del tot inèdites, les ha recollit al llibre El primer Nadal i altres contes d’Advent. Dissabte passat, l’autora, amb la dinamitzadora Margarita Vidal, va presentar-lo a la biblioteca de l’Escala i aquest dimecres, a les 7 de la tarda, ho fa a la de Figueres amb el també escriptor Ricard Sayeras i la bibliotecària Magda Bosch que llegirà fragments seleccionats.

L’escriptora, que viu a Figueres des de fa molts anys, confessa que el relat curt és un gènere amb el qual se sent molt a gust: «M’agrada molt fer històries curtes, però no em vull posar en la situació de reflexionar o fer reflexionar ningú amb ells, però quan mires al teu voltant veus una sèrie de coses i d’aquestes t’alimentes». Escriure relats, afirma, és una bona eina «per obrir la imaginació» i és del parer que el món educatiu podria fer-ne més ús, més que només centrar-se en els continguts.

El recull es divideix en tres parts. La primera, amb què l’autora dona la benvinguda als lectors, només s’inclou el relat Solstici, on Segura imagina els orígens «d’aquest mite cristià» del Nadal en la societat prehistòrica. «És el principi de tot», admet l’autora. La segona part del recull, «Per a la gent menuda», inclou quatre relats més dirigits al lector infantil o protagonitzats per infants com ara La nit de Reis d’en Joanet, un nen molt entremaliat que es veu sotmès a unes proves per millorar l’actitud si vol rebre els favors dels Tres Reis. El llibre es tanca amb una tercera part, «Per a la gent crescuda», que engloba vuit relats més, ara per a un públic de més edat.

Malgrat que els relats de Segura no defugen un cert component màgic, alguns toquen de peus a terra fent visible situacions de pobresa i crisi econòmica que, en temps de Nadal, encara colpeixen més a les famílies com La Grossa de Nadal o Celebrem el Nadal? N’hi ha que desperten també molts somriures de complicitat com Els millors desitjos en què el protagonista rep un cop de sort i la seva mirada del món i la interacció amb qui l’envolten canvia totalment. Segura és del parer que «sempre hi ha aquell relaxament per Nadal on tot és més bonic i la gent és més feliç i amable».

Cadascuna de les històries de l’escriptora venen acompanyades d’il·lustracions de la creadora Roser Segura que també és l’autora de la portada. Són il·lustracions delicades i evocadores fetes sobre un fons negre que rememoren aquelles antigues pissarres d’escola. «Ens recorden els sentiments que envolten el Nadal, la família, situacions», diu Montserrat Segura.

El cercle perfecte

Si el primer relat conjurava un possible origen de la tradició, Montserrat Segura tanca el llibre, com si fos un cercle perfecte, amb la tendra història Carmeta, on una dona quasi centenària sent l’escalf de la família en el dia de Nadal i agraeix haver-lo viscut. El personatge de la Carmeta, com molts altres, es mantenen ben vius en la memòria de Segura malgrat haver acabat el relat o que el temps hagi passat: «Encara que només visqui uns dies o en unes poques línies, ja forma part de mi, et pot agradar més o menys, però hi he conviscut».

El primer Nadal i altres contes d’Advent és una autoedició. L’autora, que ara ja treballa en una obra teatral i una novel·la policíaca, ha optat per aquesta via perquè no volia perdre temps cercant editorial i, a més, tenia ganes de fer-lo al seu gust. El volum es pot comprar a les llibreries de Figueres, La Gralla de Granollers, Gemma de Sant Pere Pescador i a Amazon. Anteriorment havia publicat les novel·les juvenils La reina faraó (2014), de la qual ja està polint la segona part que voldria editar l’any vinent; El quadern d’Osiris (2017), El contracte Wong (2017) guanyador del premi Recvll de narrativa, i En Pep, el nen que somiava sardanes (2018).