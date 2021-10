Ara fa just un any, l’Espai Catalunya-Europa de Brussel·les acollia l’exposició Carles Rahola. Una vida republicana. La mostra, que des d’aquest divendres s’ha instal·lat a la Ciutadella de Roses, busca ressaltar la figura del periodista, historiador i activista cultural empordanès nascut el 1881 a Cadaqués i executat un 15 de març de 1939 a mans de les tropes franquistes.

Josep Pla va definir a Carles Rahola com «un home civilitzat» per la seva educació, sensibilitat i cultura». De fet, és aquesta visió la que la mostra intenta presentar a través de sis àmbits diferenciats amb l’objectiu de situar al personatge al lloc que li pertoca a la Catalunya del primer terç del segle XX. També es busca subratllar el fet que la seva vida continua essent avui en dia un exemple de lluita democràtica. Carles Rahola va defensar des de tots els fronts possibles la República ja fos amb articles de premsa, intervencions radiofòniques, conferències i, com no, des de l’Ateneu de Girona que va presidir des de la seva fundació el 1922.

Un dels apartats de l’exposició està dedicat a la seva faceta com escriptor i un altre a la de servidor públic, en aquest cas vinculat a la Diputació de Girona, institució que produeix, justament, aquesta exposició que a la Ciutadella farà estada fins al 19 de desembre. Es pot visitar, doncs, de dimarts a dissabte, des de les 10 fins les 5 de la tarda, i diumenges de 10 a 2 del migdia.