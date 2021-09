El Festival Ítaca, Cultura i Acció ha tancat la seva novena edició amb més de 10.000 espectadors. El festival ha aconseguit recuperar la seva programació prepandèmia i, d’abril a setembre, ha programat vint-i-cinc concerts a set poblacions de l’Empordà: Calella de Palafrugell, Corçà, L’Escala, L’Estartit, Gualta, La Pera i Palafrugell.

Dels concerts celebrats, el festival ha penjat el cartell d’entrades exhaurides als tres concerts dels Stay Homas i a les actuacions de Zoo, El Pot Petit i Oques Grasses. El nivell d’ocupació s’ha situat en el 82,4%.

El festival ha rebut públic de 433 poblacions diferents, el 99% de Catalunya. Girona, amb el 10,9%, i Barcelona, amb el 10,2%, són les ciutats que aporten més públic. Els espectadors són majoritàriament de les comarques gironines, amb el 57,4%, seguit dels espectadors de la demarcació de Barcelona amb el 38,3%.

El festival es consolida, a més, com un dinamitzador econòmic de les poblacions on se celebra, ja que el 56,1% dels espectadors es queden a dinar/sopar a la zona i un 31,5% hi dormen a causa de la seva assistència als concerts, segons els resultats d’una enquesta telemàtica.

El director del festival, Fran Arnau, ha reconegut que aquesta ha estat una edició “difícil i incerta” en un any molt complicat pel sector musical i cultural. “Però hi ha moltes ganes i interès per la música en directe i estem molt i molt contents de la resposta del públic”, ha afegit Arnau.

10 anys d'Ítaca

Ítaca ja prepara la seva pròxima edició que serà molt especial en celebrar-se els deu anys del festival. Els organitzadors treballen en una edició emblemàtica que vol posar de manifest la consolidació d’un projecte que ha contribuït a la dinamització cultural i social de la zona on se celebra.