Aplaudiments, coreografies i bona música. Aquest podria ser el resum de què es va viure al concert d’ahir a la nit a l’Escala del grup del confinament, Stay Homas. Els músics del pis de l’Eixample toquen amb ganes de passar-s’ho bé i així ho contagien al públic assistent en els seus espectacles. Un públic que els segueix, i que va ocupar les 41 files que hi havia disponibles a l’aparcament del Moll Grec. Encara que pocs minuts abans de començar, quan ja eren gairebé les 10 de la nit, la pluja va voler fer-se notar, Stay Homas va sortir a l’escenari amb força entonant In the end.

Aquesta es va enganxar amb Estamos mal i Nunca vuelven, després que Guillem Boltó saludés al públic amb el típic crit de «Bona nit, l’Escala! Com esteu?», que va provocar la resposta immediata dels seus seguidors. Després de reconèixer que «tot allò que els està passant amb Stay Homas és molt més del que s’esperaven», va sonar Por el camino i, tot seguit, Boltó va demanar al públic que durant el concert s’oblidés dels seus problemes personals, d’entre els quals la mascareta, perquè segons el cantant, ahir, tot estava Tudo bem.

Stay Homas no es van atrevir a cantar la part de Judit Neddermann a la col·laboració que tenen amb la cantautora de Vilassar de Mar, i per això van demanar als assistents que els ajudessin amb Gotta Be Patient. El somriure de Klaus Stroink sentint la resposta enorme del públic, acompanyat per l’espera atenta de Guillem Boltó i la guitarra de Rai Benet van fer d’aquell un moment únic del concert.

La bonica Days of Our Lives va continuar la nit, i la van seguir dos dels temes estrella del confinament: Stay Homa i Confinao, després de fer entrar el famosíssim cub a l’escenari, també molt aplaudit pel públic. «Ja sabeu que aquest no és l’original. Tampoc el número dos, ni el tres, sinó el número quatre. Quan utilitzes un cubell de fregar per fer música passen aquestes coses», va confessar Boltó.

La música i el bon rotllo anaven guanyant terreny a la pluja, que va decidir aturar-se per deixar fer el concert, i Stay Homas va presentar la seva darrera cançó No vull baixar, que recentment ha entrat a les llistes d’èxits musicals del país.

Abans de la famosa Volver a empezar, que va fer aixecar el públic dels seients, Klaus va demanar als assistents que s’imaginessin que estaven a un concert dels Beatles i que, per tant, cridessin durant tota la cançó per tal de fer un experiment. I va tenir efecte. Els seguidors dels del terrat van xisclar durant els tres minuts que dura Another Love Song, tema que Stay Homas comparteix amb Pablo Alborán, va sonar.

El grup de l’Eixample va marxar de l’escenari sense haver-se acomiadat, però va tornar per tancar l’Ítaca amb Les Merdes, The Bright Side i Let it Out. Sens dubte, tres dels seus temes més coneguts i els que més cantats van ser durant la nit de positivisme que van transmetre ahir, a l’Escala.