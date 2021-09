El parc de la Ciutadella de Barcelona ha acollit aquest diumenge al migdia el 71è Concurs de Colles Sardanistes, un dels actes amb més tradició de la Mercè. La cita, que tradicionalment es feia a l'avinguda de la Catedral, ha servit per reprendre el Campionat de Catalunya després d'un any i mig d'aturada per la covid-19.

La colla barcelonina Violetes del Bosc ha guanyat el primer premi de la categoria de Grans, que és una rèplica de l'àliga de la ciutat. En segon lloc ha quedat la colla Mare Nostrum, que també és de Barcelona, i Mans Amigues, de Cassà de Selva, ha quedat en tercera posició. En total han participat en el concurs 26 colles, que han dansat al so de la Cobla sant Jordi – Ciutat de Barcelona.