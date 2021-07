«Papa m'ha mirat i m'ha saludat» exclamava una nena d'uns 10 anys poc abans de l'inici de l'actuació i que explicava al seu pare que era el seu primer concert. I la veritat, és que la Suu va aconseguir que el públic se sentís com si aquell tornés a ser el seu primer concert, quelcom inoblidable.

«Si no saltas» va ser la cançó que va encetar l'actuació de la cantant barcelonina al festival Portalblau de l'Escala, en un entorn immillorable com és la Mar d'en Manassa. El públic no va haver d'esperar gaire per sentir el seu últim tema «Barcelona tropical», que va ser una de les cançons més corejades del concert.

Suu va aprofitar l'ocasió per fer «un experiment social» i que el públic es convertís en jutge. Va cantar dues cançons que van néixer durant el confinament de l'any passat i que encara no han estat publicades enlloc. Primer va cantar «Nota de voz» i posteriorment «Tu Menorca i jo a l'Escala», aquesta darrera, que ja havia publicat una part al seu Instagram, és una cançó d'amor entre dues persones que malgrat estar a molta distància es senten molt a prop perquè «es banyen en el mateix mar».

A la meitat del concert, la cantant va agafar el seu llibre «Fauna o amor» i va recitar un parell de poemes. Tal com va afirmar, el llibre està dividit en dues parts: «Fauna» que en paraules de Suu «són poemes de quan tot és un drama i que et sents un desastre i que ningú t'estima» mentre que la segona part, «Amor» ja és més positiva «on t'adones que potser no cal que t'estimin per ser feliç».

Una quinzena de cançons dels seus discs Natural i Ventura van sonar al poble on la cantant estiuejava quan era petita. No va faltar la cançó «Lligar no és lu teu», el tema que la va catapultar cap a l'èxit, i que explica una cita que no va anar gens bé.

«Les meves cançons preferides no solen coincidir amb les que més agraden al públic», així presentava Suu la cançó «Soy», que va cantar tal com va néixer, ella sola i la seva guitarra. A més, també va voler fer un homenatge a «aquelles persones que et fan sentir com a casa quan estàs amb elles a qualsevol lloc» amb el tema «Mi casa».

Amb l'hora i mitja de concert també va haver-hi temps per fer algunes versions com «Mai hi sóc», una versió en català del tema «Nunca estoy» de C-Tangana. També va versionar la cançó de Manel «El mar», una elecció gens casual tenint en compte que tocava amb la roca del Cargol i tot el golf de Roses darrere seu.

Durant tot el concert el públic es va mostrar entregat, cantant en tot moment i aplaudint. L'actuació va finalitzar amb les cançons «Eres un temazo» i «Tant de bo». En acomiadar-se, Suu va exclamar «visca la cultura segura, visca vosaltres i visca l'Escala».