El Festival Amb So de Cobla torna a Palamós, del 3 al 7 d’agost, amb la seva cinquena edició. Enguany s’han programat un total de vuit concerts i actuacions, comptant amb una gran varietat de propostes que fusionaran la cobla amb sonoritats i grups diferents. Les actuacions es realitzaran a la plaça de Josep Sarquella, espai on es podran garantir les mesures sanitàries.

La cinquena edició pretén transgredir i presentar els instruments de la cobla catalana en nous formats i ritmes. Obrint un ventall de combinacions possibles, amb la intencionalitat de difondre la música de cobla més enllà de les audicions de sardanes i expressar-ne la sonoritat dels seus instruments fora del format de cobla convencional.

La programació de la cinquena edició

L’edició d’enguany quedarà inaugurada, el pròxim 3 d’agost, amb l’espectacle del Quartet Mèlt amb la Cobla Contemporània, una oportunitat per gaudir de la barreja d’un jove quartet vocal amb so de cobla. L’endemà serà el torn del 21è Concert de la Costa Brava (Memorial Ricard Viladesau) amb els Montgrins i La Principal de la Bisbal.

El dijous 5 d’agost, el festival ens presenta dues propostes relacionades amb el coreògraf Manuel Cubeles, en l’any del seu centenari. La primera compta amb l’actuació de la Cobla de Cambra de Catalunya, en un concert titulat Les músiques de Josep Cubeles i la segona, serà l’espectacle d’ Esbart Marboleny, amb La difícil senzillesa, que evoca la figura de Joaquim Sierra.

També comptarà, el divendres 6 d’agost, amb la presència de l’artista barcelonina d’origen guineà Nakany Kanté, amb el cantautor osonenc Guillem Roma, acompanyat per la cobla Marinada. L’espectacle proposa un diàleg entre cultures on incorpora el so, instruments i arranjaments de la cobla cantat en llengua mandinga, susho i malinké. Seguidament, actuaran Paula Grande i Anna Ferrer, on presentaran el seu disc Vega.

L’edició d’enguany finalitzarà amb l'Energia Cobla de Palafrugell, la qual estrenarà De la contemporaneïtat a la tradició, mostrant diferents sonoritats de la cobla des de visions clàssiques i contemporànies. I l’actuació de Guillem Roma amb la Cobla Marinada, una suma inèdita i especial que evoca la màgia de diferents paisatges amb una unió acústica plena de matisos i riquesa musical.

Amb So de Cobla és l’únic festival a Catalunya dedicat al so de la cobla, únic i autòcton català, sense perdre de vista els seus orígens tradicionals, però, entenent, no només els seus usos clàssics, sinó també adaptat a altres gèneres musicals. Les entrades es poden reservar de forma gratuïtat a la web del festival.