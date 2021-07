«Figueres tornarà a viure l’esperit del Festival Acústica» ha afirmat Xavi Pascual, director del festival, en la presentació d’aquest matí de les Nits d’Acústica. D’aquesta manera, la capital de l’Alt Empordà es convertirà un any més en l’epicentre del panorama musical del país els dies 26, 27 i 28 d’agost.

Hi haurà concerts en quatre espais de Figueres, un més que l’any passat. Es mantenen els escenaris del Parc de les Aigües i del Teatre Municipal El Jardí, amb capacitat per a 1150 i 600 persones, respectivament. I es recuperen escenaris del centre de la ciutat, concretament el de Plaça Catalunya, amb un límit d’aforament de 800 persones, i el de la Plaça Josep Pla, on n’hi podran haver fins a 350. L’any passat el protocol només permetia el 50% de l’aforament, i enguany s’ha ampliat fins al 70%, fet que ha comportat que entre tots els concerts puguin arribar a assistir fins a 16.000 persones.

Aquest any es combinaran els concerts de pagament, que seran els del Parc de les Aigües i Plaça Catalunya, amb concerts gratuïts amb reserva. Aquests últims seran els d’Acustiqueta i els que es celebrin a la Plaça Josep Pla. Les entrades es poden adquirir a partir d’avui a les 20h, i les de pagament oscil·laran entre el 6 i els 18€.

Les Nits d’Acústica 2021 compten amb una programació de luxe, amb un total de 20 concerts. La cirereta del pastís segons l’organització és l’actuació de Nathy Peluso al Parc de les Aigües. També es podrà gaudir de la bona música de: Manel, Oques Grasses, Zoo, Rigoberta Bandini, Macaco en format acústic, Els Pets, La Pegatina, Mishima, Pau Vallvé i Ovidi 4 amb Toti Soler.

Com no podria ser d’altra manera, Acústica torna a apostar per grups emergents amb els concerts de Ginestà, Marcel i Júlia, Joina i Reïna. A més, tampoc s’oblida de la música emergent km0, el Festival va obrir una convocatòria perquè grups que tinguessin com a mínim un membre nascut a Figueres o que hi visqui, participessin d’aquest gran aparador musical del país. S’hi van presentar més de 20 propostes i els grups seleccionats han estat Somboïts, Entresol2na i Guillola.

Un altre tret distintiu de l’Acústica és el seu format pels més petits, l’Acustiqueta, que enguany comptarà amb els grups Xiula i Orquestra Di-versiones.

«Es manté el format de Nits d’Acústica perquè és un format que garanteix que l’Acústica es pugui dur a terme d’una manera adaptada a la Covid-19, i serà un festival segur» ha explicat Pascual. I és que es mantindran tots els protocols aprovats al pla sectorial del 24 de maig: mascareta obligatòria, distància d’un seient de separació entre unitats efectives, traçabilitat de les dades, entrada i sortida esglaonada, aforaments limitats... «Aquest protocol no requereix un test d’antígens, perquè està demostrat que seguint aquest protocol ja és prou segur. Només caldria el test si es fessin concerts amb la gent dreta, però els nostres seran amb cadira» ha assegurat el director del festival. L’eslògan que té aquest any és «La cultura també cura», buscant que s’escampi més enllà d’aquest esdeveniment.

Agnés Lladó, alcaldessa de la capital alt-empordanesa, ha assegurat que «el festival Acústica fa ciutat i alimenta el sentiment de pertinença a Figueres». Aquest any es tornarà a comptar amb una iniciativa de la mà de Comerç Figueres i l’Associació d’Hotels de Figueres, que s’anunciarà en els pròxims dies.

La desena edició del Got Solidari apadrinat pel Gran Jonquera Outlet&Shopping, destinarà els seus beneficis a Càritas Interior Empordà. Marià Lorca, director de Càritas Figueres ha manifestat que «tenim la sort de ser coneguts pel comerç, la gastronomia, Dalí i l’Acústica». De la mateixa manera ha mostrat el seu agraïment «més profund» per haver estat l’entitat escollida per rebre la donació.