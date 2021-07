Aquesta tarda, l’estant de la Galeria Senda ha acollit l’acte de presentació de l’obra Peralada (WE 819.4) que l’artista Jordi Bernadó ha creat per a commemorar el 35è aniversari del Festival Castell de Peralada. L’obra, es tracta d’una fotografia de gran format (128,5 x 62cm) on l’artista presenta una al·legoria sobre la trobada de la cultura en viu i el públic. Sense abandonar la ironia que caracteritza les seves obres, Bernadó situa un flamenc en l’escenari de l’auditori del Festival de Peralada en un moment on s’albira una llum que ol imposar-se amb força sobre la foscor que impera l’auditori tancat, potser durant massa temps, a causa de la pandèmia. Un cartell alentidor e inspirador que el Festival Castell de Peralada ha presentat a la fira internacional d’art contemporani ARCOmadrid. Per l’estant de la Galeria Senda, s’hi han apropat artistes de diverses disciplines que participaran aquest estiu en el Festival Castell de Peralada com Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez, Iratxe Ansa e Igor Bacovich, així com també María Pagés i el director artístic del Teatre Real de Madrid, Joan Matabosch.

El festival donarà el tret de sortida el pròxim 16 de juliol amb el Ballet Béjart Lausanne i fins l’1 d’agost acollirà grans noms de la dansa i la lírica com Lucía Lacarra, Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Lise Davidsen i William Christie, en una edició on també hi farà parada el cantant i compositor Rufus Wainwright.