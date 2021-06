El Palau de la Música Catalana acollirà el 21 de juny un concert d’homenatge al veterà compositor John Williams, dirigit pel castelloní Marc Timón amb l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). El concert presenta l’estrena del díptic Preludi (mundial) i Scherzo (europea) per a piano i orquestra, amb la participació de Gloria Cheng, pianista “fetitxe” del compositor americà. El repertori inclourà també els clàssics cinematogràfics de Williams ('Jurassic Parc', 'ET', 'La llista de Schindler', 'Harry Potter' i 'La guerra de les galàxies'), així com una estrena mundial d'una obra de Timón que vol homenatjar Williams: '"The beacon, tribute to John Williams'.

Marc Timón, compositor convidat de la temporada del Palau i gran admirador de Williams, tanca amb aquest concert un cercle que va començar quan va veure 'ET' i va quedar enamorat d’aquella música. La trajectòria del músic català de Castelló d'Empúries, també llicenciat en periodisme, i en composició per l’ESMUC, el va fer saltar de la cobla a la música del cinema i a establir-se als Estats Units. Establert a Los Angeles des de fa cinc anys, la trobada amb Gloria Cheng en un concert de música contemporània a Los Angeles ha desembocat en aquest esdeveniment de relleu internacional.'The beacon, tribute to John Williams' (2021), el particular homenatge de Marc Timón a Williams segueix el camí del cinema d’aventures, fantàstic i èpic. Timón ha considerat aquest dimarts "un fet històric" que el Palau aculli una estrena de Williams, que d'aquí poc arribarà als 90 anys. Aquesta vetllada cinematogràfica amb què el Palau celebrarà la Festa Internacional de la Música, presenta també clàssics de Williams, com són els temes principals de 'Jurassic Parc', 'ET', 'La llista de Schindler', 'Harry Potter' i 'La guerra de les galàxies'. Un programa que es completarà amb algunes bandes sonores de Timón, com són una selecció del ballet 'Witches' (2009), alguns extractes del film d’animació sobre la història d’un mag, 'The little wizard' (2013), i tres peces de 'Coliseum' (2014).