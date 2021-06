Els noms de Dani Karavan i de Walter Benjamin han estat associats sempre a Portbou. Dani Karavan va imaginar els darrers dies de Walter Benjamin en un petit poble de la frontera i els va transformar en Passatges, una petjada de la memòria històrica amb què l'artista israelià va voler homenatjar el filòsof alemany en el 50è aniversari de la seva mort.

Dani Karavan ha mort el 29 de maig, als 90 anys, i Portbou s'ha proposat retre-li tribut, aquest dissabte, 5 de juny, a 2/4 de 12 del matí, amb un emotiu acte amb el Memorial Passatges com a escenari principal i el mar Mediterrani com a decorat de fons. L'homenatge consisteix amb una ofrena floral i un recital de violí a càrrec de Pavel Amilcar, que ha preparat un recital amb preces de Salomone Rossi (1570-1630) i improvisacions de les tradicions Klezmer i sefardites.

L'Ajuntament de Portbou s'ha ocupat d'organitzar aquest homenatge. En cas de mal temps, és previst traslladar l'acte al Teatre La Congesta.

El nom Passatges, escollit per l’escultor Karavan per al memorial, fa referència tant al pas i a la mort de Benjamin a Portbou com a l'obra literària inacabada del filòsof, L’obra dels Passatges, on l’autor, des de 1927, recollia textos i imatges per il·lustrar els trànsits i passatges de la vida urbana i contemporània. El Memorial incorpora alguns dels conceptes més propis d’aquest pensador: la filosofia de la història, la necessitat de l’experiència, la idea de límit, el paisatge com a aura i la necessitat de la memòria.

L'indret concebut per Dani Karavan ha passat a ser una fita i un marc essencial en la història dels drets humans i de la història catalana, europea i universal. El Memorial està ubicat en el cementiri de Portbou i la seva zona immediata. En aquest espai conflueixen una sèrie d’elements de gran rellevància cultural, ambiental, paisatgística, històrica i emblemàtica, com són el propi cementiri de Portbou, on hi ha la tomba de Walter Benjamin.