L’Associació El Biblionauta i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà han celebrat, aquest dimarts, 25 de maig, l'acte de lliurament dels premis de la segona edició del ConcurTs Jove i de la setena del Concurts (adults). a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. ConcurTs són contes curts de gènere fantàstic. En la categoria de 1r-2n d’ESO, ha estat guardonat l’alumne de l’institut de la Jonquera Tomeu Beltran Serrano, per "Un tour glaçat". I en la categoria de 3r-4t d’ESO, hi ha hagut un primer premi per a Laura Garcia Rivera, també de l’institut de la Jonquera, pel text "Petrolman", i un accèssit per a Blai Higueras Ruiz, estudiant de l’Institut Ramon Muntaner, com a autor del conte "Escac i mat?"

Pel que fa a la categoria Batxillerat i Cicles Formatius, el primer premi l’ha guanyat Maria Valenzuela Rivas, alumna de l’Institut Ramon Muntaner, pel seu relat curt titulat "Ulls de mar", mentre que Aina Rodríguez Alonso, que també estudia al Ramon Muntaner, ha obtingut l’accèssit per "La derrota de l’argila". Tots ells han llegit, davant del públic, els seus contes curts.

En l’acte, també s’ha públic el nom del guanyador de la 7a edició del ConcurTs (adults). És Manuel Pérez Alegre, de València, autor del text "A la deriva". El guanyador ha fet lectura del seu text a través d'una gravació en vídeo. Destacar que la celebració ha comptat amb la presència de l’escriptor Ricard Ruiz Garzón, el qual ha pronunciat una conferència molt il·lustrativa sobre l’art d’escriure.