La cultura amplia els seus aforaments des d'aquest dilluns i passa del 50 al 70%. El sector, però, prepara "amb prudència" i "sense presses" aquest augment. Als teatres consultats per l'ACN la intenció general és augmentar al 70% així que es publiqui per part de la Generalitat al DOGC, previsiblement aquest 24 de maig. Amb tot, domina la cautela i encara no s'han posat a la venda les noves localitats.

Des del Gremi de Cinemes de Catalunya, s'està treballant per trobar “un comú denominador" per aplicar l’augment. Festivals com el de Jazz de Barcelona, el Guitar o Pedralbes celebren l'aproximació a una major "normalitat", però només els dos primers ampliaran els aforaments. Pedralbes mantindrà la venda d'entrades com fins ara.

El Liceu ja va anunciar que ho aplicarà de forma immediata i amb una distribució que manté la distància de seguretat d’una butaca entre els grups d’espectadors. Això serà d'aplicació si res no canvia pels propers espectacles 'El llac dels cignes', 'La bohème', 'Lucia di Lammermoor' i My fair lady. Al TNC estan ultimant com es concreta "tècnicament" la venda ampliada del 70% de l'aforament, però la intenció és fer-ho també de seguida que es pugui. El mateix passa a L'Auditori, un altre dels grans equipaments escènics públics, o a la sala Beckett, on s'espera que "es publiqui oficialment" per vendre noves entrades. De la mateixa manera ho farà el Festival Grec, que en el seu cas ja havia dissenyat i previst uns aforaments i un sistema de venda pensat per si arribava l'autorització del 70%.

L'ampliació d'entrada de vendes serà "probablement abans del 4 de juny", apunten, i també confirmen que no hi ha llista d'espera per adquirir localitats en aquells espectacles on s'hagin exhaurit ja (el 50% actual). Els teatres del Grup Focus també aplicaran el canvi amb caràcter "immediat" a partir del 24 de maig, sempre que es confirmi oficialment el relaxament de la restricció d'aforaments.

Horaris estables

Molts dels equipaments que, per conviure amb el toc de queda, van avançar els horaris de les funcions preveuen mantenir-los ja fins a final de temporada. L'excepció, entre els teatres consultats per l'ACN, és la Sala Beckett, que recuperarà la franja habitual a partir de la reposició de 'El combat del segle', a les vuit del vespre, i a dos quarts de nou, ' Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectiva'. En canvi tant el Liceu, com L'Auditori, com els teatres del Grup Focus no "tocaran" previsiblement l'horari avançat (habitualment, a les 19h) que han adoptat els últims mesos. Al TNC no està decidit encara.

Cinemes

Des del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, explica a l'ACN que s'està treballant com s'aplica l'augment per "buscar un comú denominador cara el públic i fer-ho de la millor manera possible". De fet, els Cines Verdi apunten que encara s'està estudiant com s'aplica i Eliseo Boo, director dels cinemes Gran Via 2, diu que abans d’augmentar els aforaments de les sales i les sessions volen llegir com es concreta la normativa anunciada pel Govern.Per la seva part, el responsable dels Cinemes Girona, Toni Espinosa, celebra l’ampliació al 70% perquè significa que les coses van millorant i s’avança positivament. “La gent es troba molt còmoda amb el 50% i potser amb sales petites és imprescindible augmentar l’aforament, però nosaltres que tenim dues sales grans, una de 300 butaques i una de 240, potser no necessitem ampliar encara al 70%”.

Indica que quan es passa del 50% els límits entre les persones “es redueixen. Si es fa és perquè hi ha una situació de més seguretat, però una cosa és que sigui segur i l’altra és la sensació que té la gent de seguretat”, afegeix. Espinosa destaca que als Girona les sales més grans es mantindran, de moment, al 50% en les sessions normals i si hi ha un esdeveniment especial o una estrena potser amplien l’aforament a petició del client. Per contra, a la sala petita amb 100 butaques potser sí amplien al 70%. “Anirem veien, es tracta de no tenir pressa i mirar com reacciona el públic perquè és important que la nostra clientela se senti còmoda al venir al cinema”.

La Filmoteca, per la seva part, ampliarà l'aforament màxim al 70% a partir de dimarts i les butaques consecutives estaran reservades per a convivents o grups bombolla. A partir de l'1 de juliol, els horaris de les projeccions seran a la Sala Laya a les 16.30 i les 19.30 i a la Sala Chomón, a les 17.00 i a les 20.00.

Pedralbes

Des del festival de Pedralbes, celebren que la cultura s’apropi a la "normalitat", malgrat que encara s'està quedarà "lluny de la situació habitual". Amb tot, el seu director, Martín Pérez, avança a l'ACN que no es posaran a la venda més entrades de les que ja hi havia fins ara, que s'estan venent amb "molt d'èxit". "Hi ha uns serveis pensats i previstos per la meitat d'aforament”, ha advertit.

Festivals Jazz i Guitar

The Project ja ha posat a la venda un major número d'entrades per als festivals que té en cartell actualment: el de Jazz de Barcelona i el Guitar. Joan Rosselló, el responsable de la promotora, explica que els concerts a la Barts, per exemple, admeten ara 600 persones, 140 més que les 460 que tenien fins ara. Amb tot, demana poder treballar amb una major antelació, sempre que sigui possible, perquè sovint amb festivals que ja estan molt avançats hi ha poc temps per vendre les noves entrades fins assolir el 70%. També demana que per a espais amb aforaments molt amplis s'eliminin els topalls absoluts.

DocsBarcelona

Des de DocsBarcelona, que va arrencar dimarts passat i s’allarga fins el proper cap de setmana, admeten que no han tingut marge d’incrementar els aforaments ni les sessions de l’edició d’aquest 2021. Enguany, el festival celebra un format híbrid, que combina les projeccions al CCCB i el Cinema Aribau de Barcelona amb la programació en línia a Filmin.