Ressons de copla, tango i rock andalús units a propostes més contemporànies. Una de les bandes més interessants del panorama musical espanyol, Flamaradas, arriba aquest divendres a dos quarts de nou del vespre a la Cate dins el cicle «66 butaques».

Les cançons de Flamaradas, banda liderada per Daniel Magallón, arriben des del present més immediat amb unes lletres a mig camí entre el surrealisme i la quotidianitat que en moltes ocasions fan referència a la vida als marges de la gran ciutat. Com ho fa en aquest seu tercer disc, El rumor eterno de la autopista (2020), un homenatge a la personalitat i la dignitat d’una Catalunya fonamental que no surt mai a les postals.