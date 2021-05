El passat dimecres 28 d’abril, a les vuit del vespre, a la Sala Municipal de Castelló d’Empúries, va tenir lloc una sessió ordinària de la Coordinadora Municipal del Festival Terra de Trobadors. A la reunió, que es va portar a terme de forma presencial, hi va assistir un membre de cada entitat de les que formen part de la Coordinadora; l’alcalde, Salvi Güell, com a president de l’ens, i representants dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

Tots els presents van coincidir en la voluntat de portar a terme l’edició d’enguany encara que sigui en un nou format. A causa de la crisi sanitària serà necessari adaptar els actes a les mesures dictades pel PROCICAT i dissenyar el festival de manera que es pugui garantir la seguretat de tothom. Per aquest motiu, aquest any se celebrarà una edició especial de Terra de Trobadors i s’ajornarà el XXX aniversari fins que la situació permeti fer un merescut homenatge a la festa més important del municipi. Les dates previstes per a l'edició d'aquest 2021 són els dies 10, 11 i 12 de setembre.

La Coordinadora es posa en marxa, doncs, per tal de preparar aquesta edició especial Terra de Trobadors 2021 i encara el repte de crear una proposta en format reduït on les entitats tindran més protagonisme que mai. Un dels objectius de la Coordinadora és mantenir l’esperit de l’esdeveniment més esperat de l’any a Castelló d’Empúries.