La Nau Oliva de Figueres engega un projecte solidari amb el seu casal artístic

La Nau Oliva de Figueres organitza per novè any consecutiu el seu casal artístic durant tot el mes de juliol. Aquest casal dedicat a les arts escèniques (dansa, música i teatre) i les arts plàstiques va ser el primer especialitzat a la ciutat, any rere any ha anat consolidant-se en el seu àmbit.

S'adreça als nens i nenes 6 i 14 i un dels punts forts és la realització de l'espectacle de cloenda del casal artístic. Durant tot el mes i amb una temàtica determinada, participen en tot el procés de creació: posada en escena, coreografies, interpretació, cançons, vestuaris, entre altres aspectes. L'esdeveniment és molt esperat i per aquest motiu l'any passat, la direcció de La Nau Oliva va engegar un projecte solidari però malauradament l'estiu passat, a causa de les restriccions sanitàries, l'espectacle no es va poder realitzar i l'ONG triada, Open Arms, no va rebre cap donació.

Aquest any, esperant que tot llueixi amb normalitat, es destinarà novament la totalitat de la recaptació a aquesta entitat.